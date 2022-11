Aprenda a fazer uma panqueca doce low carb

Foto: Acervo Fernanda Macuco

Começar o dia com pequenas doses de carboidratos, é essencial para quem precisa controlar as taxas de açúcar no sangue.

Também sabemos os benefícios de uma alimentação low carb para quem busca perda de peso, isso porque quanto menos glicose circulante, menos insulina, que é um hormônio que, quando em excesso, sinaliza o armazenamento de gordura para o corpo.

Só que a desinformação, leva as pessoas a crerem que alimentação low carb é comer ovo, queijo e bacon no café da manhã! E isso não é verdade.

Podemos sim ser felizes comendo preparações diferenciadas, como pão de amêndoas que já ensinei aqui, bolos e agora a deliciosa panqueca, que não leva açúcar nem farinha branca! Vamos a receita!

Panqueca doce com mirtilos

INGREDIENTES

1 ovo

1/3 de col de chá de extrato de baunilha

1 col de sopa cheia de leite de coco

1 col de sopa de farinha de amêndoas

1 col de sopa rasa de farinha de coco

1 col de sopa rasa de adoçante

Gotinhas de limão siciliano

Raspas de limão siciliano

1 col de café de fermento em pó

Mirtilos a gosto

MODO DE PREPARO

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.