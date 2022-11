Aprenda petiscos simples e gostosos para curtir o jogo do Brasil

Foto: Canva Fotos

Acontece nesta quinta-feira (24), às 16h, o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo no Qatar. Para além da expectativa para o Hexa, este é um momento de reunir os amigos e comemorar. Para te ajudar a fazer aquela recepção para os amigos e aproveitar o jogo, o IBahia separou receitas de petiscos fáceis, rápidos e gostosos para aproveitar!

Iscas de frango fritas com parmesão e molho de iogurte

Foto: Reprodução

Ingredientes:

600g de peito de frango em tiras médias

Sal, pimenta-do-reino e páprica picante a gosto

120g de parmesão ralado

2 colheres (sopa) de farinha de pão

120g de iogurte natural (para o molho)

2 colheres (sopa) de maionese (para o molho)

1 colher (sopa) de mel (para o molho)

2 colheres (sopa) de mostarda (para o molho)

Modo de preparo:

Tempere as iscas de frango da forma que preferir e depois passe cada uma delas na farinha com parmesão. Depois de empanar tudo, frite as iscas em óleo quente até dourar. Para fazer o molho é ainda mais simples: misture o iogurte, a maionese, o mel e a mostarda. Agora é só aproveitar o petisco!

Palitos de queijo empanados com molho cremoso de mostarda

Foto: Reprodução

Ingredientes:

300g de muçarela em barra

150g de farinha de trigo

2 a 3 ovos batidos

250g de farinha de rosca

Óleo para fritura

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Preparar este petisco é muito simples. Para começar, corte o queijo mussarela em tiras, depois, em uma vasilha separada, bata os ovos e adicione pimenta e sal a gosto. Em seguida, passe as tiras de queijo nos ovos batidos e empane-as com farinha de trigo. Repita esse processo com a farinha de rosca para criar uma camada mais consistente. Agora é só fritar as tiras de queijo em óleo quente.

Para fazer o molho, os ingredientes necessários são:

1 colher de suco de limão;

3 colheres de mostarda de sua preferência;

10 colheres de creme de leite;

Sal a gosto;

Pimenta do reino a gosto.

O preparo é muito simples: misture todos os ingredientes até que o creme fique homogêneo. Depois, deixe o molho na geladeira por pelo menos 20 minutos até que esteja pronto para servir.

Sticks de alho-poró e tapioca

Foto: Reprodução

Ingredientes:

1 xícara de tapioca

1 xícara de parmesão ralado

1 ovo

1 colher de sopa de chia

1/2 xícara de alho-poró fatiado e refogado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Parmesão ralado a gosto para polvilhar

Orégano a gosto para polvilhar

Modo de preparo:

Para preparar este delicioso petisco, primeiro misture a tapioca, o parmesão, a chia e o alho-poró refogado em um recipiente. Depois, tempere a mistura com sal e pimenta e mexa bem, até que a massa fique homogênea.

Em seguida, transfira essa massa para uma assadeira untada e espalhe para que a camada fique bem fina. Polvilhe o parmesão e o orégano e asse no forno preaquecido a 290º entre 20 e 25 minutos. Depois é só retirar do forno, cortar em tiras e servir!

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.