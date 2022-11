Arábia Saudita decreta feriado nacional após vitória na Copa

Foto: Fifa/Divulgação

A vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina na Copa do Mundo ficou marcada como a primeira zebra do Mundial do Qatar e também como uma conquista histórica para o país. Por conta do resultado favorável foi decretado feriado no país.

De acordo com o site ArabNews, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud decretou que trabalhadores e estudantes poderão ficar em casa nesta quarta-feira (23) para celebrar o resultado surpreendente de 2×1 contra a Argentina, considerada uma das favoritas ao título.

Ainda segundo o site árabe, a sugestão atendeu a um pedido do príncipe Mohammed bin Salman para comemorar a vitória como um feriado no país. O príncipe, inclusive, esteve na abertura da Copa do Mundo no último domingo (20), como um dos convidados e assistiu a o Equador vencer o Catar por 2×0.

A Arábia Saudita está participando da sexta Copa do Mundo. O melhor desempenho foi alcançado em 1994, quando chegou às oitavas de final. Na ocasião, a seleção foi eliminada pela Suécia.

A Arábia Saudita enfrenta a Polônia no próximo sábado (26) no estádio Cidade da Educação.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.