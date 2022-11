Araguaia abre vagas de emprego pelo Brasil

Araguaia está com oportunidades ao redor do Brasil, e são diversos cargos e benefícios atraentes, já que essa gigante distribuidora de fertilizantes e produtos agrícolas, não está para brincadeira, sempre pensando em seus clientes e colaboradores, oferecendo somente o melhor e assim, se tornar a melhor.

Araguaia está divulgando oportunidades de emprego pelo país

A Araguaia, oferece formas mais sustentáveis de se melhorar a qualidade do solo com seus produtos, e está com essas oportunidades incríveis em aberto, para áreas diversificadas, a grande maioria, em cargos que podem ser exercidos dentro do escritório, sem necessitar o contato direto com produtos externos, como o fertilizante, por exemplo.

Segue uma lista de algumas das vagas disponibilizadas pela Araguaia:

Consultor de Excelência;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Agente Gerador de Demanda;

Consultor de Operações de Barter;

Promotor de Vendas;

Aprendiz;

Operador de Empilhadeira;

Auxiliar de Limpeza;

Analista de Planejamento Integrado;

Consultor de Vendas Internas;

Movimentador de Mercadorias;

Assistente Técnico Agrônomo;

Consultor Técnico de Vendas;

Analista de Logística;

Mecânico Lubrificador I;

Consultor de Vendas Internas II;

Caixa;

Mecânico de Manutenção Industrial;

Analista de Sistemas SAP;

Coordenador de Inteligência Comercial;

Banco de Talentos;

Assistente de CSC;

Gerente de Planejamento de Demanda Comercial;

Coordenador de Pesquisa & Desenvolvimento;

Auditor (a);

Coordenador de Projetos de TI;

Analista de Suprimentos;

Assistente Jurídico;

Analista Jurídico.

Como realizar o cadastro

Para se inscrever nas vagas da Araguaia, os candidatos devem acessar o site 123empregos, e através dele enviar as informações solicitadas.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.