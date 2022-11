Arthur Picoli recebe cachê de seis dígitos para comercial com Galvão Bueno

Foto: Reprodução/Instagram

Mais de um ano após participação no “BBB 21”, Arthur Picoli segue fazendo sucesso e se tornou um queridinho das marcas para publicidade.

Segundo informações de Leo Dias, do Metrópoles, o ex-BBB faturou a bagatela de R$500 mil para aparecer ao lado de Galvão Bueno em um comercial de uma famosa cervejaria.

Para além da bolada faturada por Arthur, o influenciador ainda conseguiu viajar para acompanhar a Copa do Mundo, no Catar, com tudo pago, cheio de moral.

Vale lembrar que, apenas com o faturamento no comercial que está sendo veiculado durante o período dos jogos, Arthur Picoli ganhou o equivalente ao segundo do reality show.

No “BBB 21” ele foi o 14º eliminado e esteve longe do top 3. Nas redes sociais o sucesso continua e ele acumula mais de 4 milhões de seguidores apenas no perfil do Instagram.

