Artistas do pagode baiano se reúnem em Copa Musical de Futebol

Foto: Reprodução/ Instagram

Neymar, Léo Santana, Márcio Victor, Daniel Alves, Thiago Aquino, Gabriel Jesus, Oh Polêmico, Richarlison… O que esses nomes tem em comum? Todos eles vão disputar a Copa. Enquanto as craques dos gramados brasileiro disputam o título mundial da Copa 2022 no Catar, as estrelas da música baiana também defendem um título, o da Copa Musical de Futebol.

Dois anos após a realização da primeira edição do campeonato, a Copa Musical de Futebol volta a acontecer, desta vez simultaneamente com a realização da maior competição do gênero.

Entre as “seleções” convocadas para participar estão Estilo LS F.C de Léo Santana; A5 Futebol Club da produtora A5 Produções que tem em seu catálogo Oh Polêmico, O Kannalha; Papazoni da banda comandada por Felipe Gama; Psi Futebol Clube, da banda Psirico; La Fúria FC da banda La Fúria; A Loja Futebol Clube de Thiago Aquino; Segredo FC da banda Pagode do Segredo; e um time formado por produtores musicais o Produção Futebol Clube.

Foto: Reprodução/ Instagram

Os jogos começaram na última quinta-feira (17) com vitória do time de Léo Santana contra o Papazoni. “Inicio do campeonato, começou hoje a Copa Musical com as bandas de Salvador. O primeiro jogo Estilo LS e Papazoni. Deu a lógica. Rapaz, mas foi sofrido, os caras botaram 2 a 1 de frete. Segundo tempo, viramos, 3 a 2. Ai calica”, brincou o cantor.

A segunda rodada acontece no dia 22 de novembro, e a terceira será realizada no dia 29 de novembro.

