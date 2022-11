Árvore cai em igreja e atinge carro de noivo em Salvador

Foto: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvador

Uma árvore de grande porte caiu, neste final de semana, em cima de três carros no estacionamento da Cúria Metropolitana Bom Pastor, localizada no bairro do Garcia, em Salvador. De acordo com informações da assessoria da Arquidiocese, ninguém ficou ferido.

Um dos veículos pertence a um homem, de identidade não revelada, que casava no local e chegou minutos antes do acidente.

O cônego Juraci Gomes de Oliveira contou que o casal de noivos fazia a recepção do casamento em um salão que fica no local, quando a árvore veio abaixo. Apesar do susto, ele disse que o acidente não interrompeu a celebração.

No domingo (6) a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) retirou a parte caída da árvore. O cônego informou que a parte que continua de pé não foi cortada, o que preocupa as pessoas que trabalham no local. Segundo ele, a árvore está bastante inclinada e se a outra parte cair pode atingir alguns imóveis próximos.

Foto: Andrea Silva / TV Bahia

