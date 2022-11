As 7 melhores VPN gratuitas para Rocket League em 2023 (RÁPIDO)

Se você gosta de videogames competitivos, vai adorar Rocket League. Com várias opções no jogo, você poderá encontrar pelo menos uma coisa de que goste, independentemente de estar jogando jogo livre, treinamento personalizado, casual, competitivo, traje térmico, dia de neve, rumble ou basquete.

No entanto, todos nós sabemos a importância de ter um ping baixo no Rocket League se você jogar o jogo online. Mas, dependendo da sua localização, você pode enfrentar problemas de ping ao jogar Rocket League e, nesse caso, as VPNs entram em jogo. Aqui neste artigo, vamos falar sobre o melhor VPN para Rocket League que você pode usar enquanto joga. Então, vamos dar uma olhada neles:

Por que você precisa de uma VPN para Rocket League?

Há algo estranho em juntar VPNs e jogos. Primeiro, vamos discutir por que os jogadores de Rocket League podem precisar de uma VPN.

Para evitar ataques DDoS. Ignorando a proibição de um jogo. Para acesso a jogos em outros países. Para economizar dinheiro em jogos. Para evitar que hackers bisbilhotem você. Há momentos em que você joga em uma rede P2P.

Principais VPNs para Rocket League em 2023 | Rápido, sem atraso

Se você está procurando alguns aplicativos VPN incríveis para Rocket League em 2023, deve verificar a recomendação que mencionamos abaixo. Então, vamos dar uma olhada:

#1. VyprVPN

Com mais de 1400 servidores, este serviço oferece uma ampla gama de serviços. Além disso, VyprVPN, você nunca terá que se preocupar com velocidade restrita, para que possa desfrutar de multimídia sem quaisquer restrições.

Além da criptografia de 256 bits, esse serviço usa os protocolos PPTP, L2TP/IPsec e OpenVPN. Além do protocolo Chameleon, que usa o protocolo OpenVPN para embaralhar metadados para evitar bloqueio e limitação de VPN, existe um protocolo Chameleon exclusivo que embaralha metadados para evitar bloqueio de VPN.

Ele está localizado na Suíça, o que significa que deve cumprir as rígidas leis de privacidade quando se trata de privacidade. Você não terá que se preocupar com a venda de seus dados a terceiros. Quanto aos seus dados, a política de não registro do VpyerVPN garante que seu histórico de navegação não seja salvo. Além disso, o VyprVPN mantém seus próprios servidores e hardware, para que você sempre tenha certeza de que seus dados estão seguros.

Além disso, o servidor DNS de conhecimento zero do VyprVPN garante que nenhum terceiro possa rastrear sua atividade de navegação. Você também pode garantir a segurança de todos os seus dispositivos de rede com o firewall NAT.

VPNs como esta estão disponíveis para Windows, Mac, iOS, Android e roteadores. VyprVPN é uma boa escolha para jogadores que desejam proteger sua privacidade enquanto desfrutam de um jogo tranquilo.

#2. Nord VPN

Com mais de 5.400 servidores, NordVPN é imbatível em termos de velocidade de download e upload. A empresa também usa um protocolo WireGuard modificado chamado NordLynx, que criptografa dados mais rapidamente do que outros protocolos e consome menos recursos de desempenho.

Nada melhor do que poder deixar uma VPN rodando em segundo plano em 6 dispositivos simultaneamente e esquecê-la com um ping que rivaliza e às vezes supera uma conexão ininterrupta. Você também pode alterar seu servidor Rocket League usando-o, que é compatível com Windows, macOS, iOS e Android.

#3. CyberGhost VPN

Existem muitos recursos que tornam esta popular VPN um dos serviços VPN mais populares do mundo. Em mais de 80 países, o CyberGhost oferece aos assinantes acesso a mais de 6.400 servidores.

A interface do usuário do jogo permite uma conexão rápida sem problemas e há muitas opções para conectar-se a servidores de jogos. É eficaz para jogos porque o CyberGhost VPN oferece largura de banda ilimitada. Além disso, seus servidores podem ser usados ​​para streaming e jogos.

Devido a isso, não há problema em você jogar videogames o quanto quiser. Ao usar o CyberGhost VPN para jogos, você deve se conectar a um servidor geograficamente mais próximo de você. Você pode reduzir seu ping tornando sua conexão mais rápida dessa maneira.

Com as altas velocidades de servidor do CyberGhost e o kill switch confiável, você estará protegido contra ataques DDoS. Há uma taxa de assinatura associada ao CyberGhost VPN. Você pode escolher entre uma variedade de planos, dependendo do número de dispositivos que pretende conectar. À primeira vista, a VPN pode parecer cara, mas vale a pena.

#4. Surfshark

Com o Surfshark, você pode se conectar a vários servidores com uma conta, mas um recurso se destaca: conexões ilimitadas. Apesar de ser o único provedor de VPN que permite instalá-lo em qualquer dispositivo, ele levou o mercado a remover o limite.

Além disso, o Surfshark é uma das melhores VPNs para jogos, já que a maioria das outras ainda não pegou, tornando-se uma das melhores VPNs para jogos. Embora não corresponda às velocidades de upload do NordVPN e não tenha tantos servidores VPN quanto o NordVPN, ele oferece um valor incrível e mantém um ping enxuto.

O software também desbloqueia os serviços de streaming Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer e Disney+. Enquanto isso, você pode experimentá-lo por 30 dias e receber seu dinheiro de volta se não estiver satisfeito.

#5. PureVPN

Com mais de 6.500 servidores em 140 países, o PureVPN continua forte desde sua faz primeira apresentação em 2007. Além disso, auditorias de terceiros são realizadas regularmente, garantindo que seja realmente a VPN mais privada e não apenas fazendo reivindicações vazias.

No entanto, ainda é rápido o suficiente para jogos e pode lidar com até dez dispositivos simultaneamente. A única desvantagem é que o Amazon Prime Video não é desbloqueado como os outros apps. Mas você pode usá-lo para jogos, especialmente se estiver jogando Rocket League.

#6. Acesso Privado à Internet

Quando se trata de contornar bloqueios de região, o Private Internet Access é a solução perfeita. Além disso, oferece vários recursos adicionais quando se trata de jogar Rocket League sem problemas.

São necessários criptógrafos de classe mundial para criar algoritmos de criptografia, portanto, quebrar as tecnologias de criptografia da PIA é praticamente impossível. No entanto, graças à criptografia de dados, proteção contra vazamento de DNS e proteção contra vazamento de IPv6 incluídos em nosso pacote, você pode ter certeza absoluta de sua segurança em todos os momentos.

Além disso, o Private Internet Access não mantém nenhum registro das atividades de seus usuários. Com o kill switch automatizado, seu endereço IP ainda estará protegido mesmo se a conexão com o servidor VPN for perdida.

No mundo da VPN, os recursos Multi-Hop, também conhecidos como Double VPN ou VPN Cascading, referem-se ao uso de vários servidores para viajar do ponto A ao ponto B.

Com esse nível adicional de segurança, você está protegido contra roubo de dados e roubo de identidade. Se você usa uma VPN multi-hop, por exemplo, pode se conectar a outro país enquanto viaja sem nenhum esforço adicional. No Rocket League, isso pode ser particularmente útil quando firewalls ou restrições de largura de banda impedem a comunicação VPN.

#7. ExpressVPN

O ExpressVPN é um serviço VPN popular no mercado – e também um bom serviço VPN para jogos. Quase todos os aspectos do uso normal da VPN são bem atendidos por esta VPN, proporcionando excelente desempenho e confiabilidade. Com relação à velocidade, recursos e confiabilidade, ele se saiu muito bem em nossos testes.

Além de oferecer servidores rápidos e de baixa latência em 160 locais espalhados por 94 países, o ExpressVPN possui uma grande rede de mais de 3.100 servidores. É uma escolha natural para quem gosta de jogar em todo o mundo em vários locais, graças à ampla variedade de países cobertos pelo ExpressVPN.

O ExpressVPN não oferece suporte ao WireGuard, que é uma das principais diferenças entre ele e outras VPNs de jogos. Em contraste, eles fornecem o protocolo Lightway, que tem as vantagens de ser rápido e seguro. Portanto, é uma das melhores VPNs para Rocket League até o momento.

Resumir

Esta lista foi elaborada comparando os pontos fortes e fracos de diferentes provedores de VPN com as necessidades de diferentes grupos de jogos para PC. No entanto, NordVPN recebe nossa mais alta recomendação, mas reconhecemos que cada pessoa pode preferir um serviço VPN diferente. Então é isso da nossa parte. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, comente abaixo para mais informações.

