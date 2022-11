Assinatura digital do Governo Federal: saiba como obter sem complicações

A assinatura digital do Governo Federal é uma maneira de você assinar documentos em meio digital. Ele possui a mesma validade de um documento físico, e para realizá-la, você precisa de uma conta no site do Governo, que seja nível prata ou ouro. Saiba mais na matéria dessa quarta-feira (16) no Notícias Concursos.

A validade dessa forma de documento veio com o decreto assinado no ano de 2020. Para usar a assinatura digital do Governo Federal, é necessário ter uma conta no site do Governo, como citamos, e ela precisa ser validada por reconhecimento facial, bancos credenciados e certificado digital.

A assinatura digital do Governo Federal é a mesma coisa que assinatura física?

Sim e não. Sim, pois, ela tem validade oficial sobre os documentos digitais, ou seja, o que for assinado nesta modalidade tem a mesma validade que uma assinatura normal. Porém, se esses documentos forem impressos, ela passa a não valer mais. Eles têm que se manter no formato original.

A partir do fim de abril de 2022, a assinatura passou a ter a possibilidade de também ser feita pelo celular, através do aplicativo. Mas, vamos te ensinar o passo a passo de como fazer sua assinatura através do computador.

Passo a passo para fazer a assinatura digital

O primeiro passo para realizar sua assinatura é entrar no portal do Governo, e depois de entrar na página, clicar em “iniciar”. Agora é hora de fazer o login em sua conta no site. Se você não tem cadastro, é melhor realizar antes e fazer as validações solicitadas.

Em seguida, por ser a primeira utilização, você terá que autorizar os usos de dados pessoais. Nesta página, estarão todas as autorizações necessárias. Se você concordar com elas, clique em “autorizar”.

Agora é o momento de você selecionar o documento a ser assinado. Para isso, vá em “escolher arquivo” ou arraste e solte na área indicada. O arquivo deve possuir no máximo 100 MB e os formatos aceitos são: DOC, DOCX, PDF e ODT.

Seu arquivo aparecerá na área de visualização, então, cheque se é o documento correto e clique na opção “avançar”. Depois disso, vá para a “Área de Assinatura” e a página te mostrará onde ela será realizada. Dessa forma, clique no local indicado e depois vá em “assinar”.

Assim, o portal do Governo te mostrará todos os provedores de assinatura que estão disponíveis. Escolha o Gov.br. Você receberá um código para seu telefone celular, devendo colocar esse número para realizar a assinatura digital. Em seguida, clique em “autorizar”.

Ademais, o doc já assinado aparecerá. Então, clique em “baixar” e salve o documento em seu computador. Se você abrir o arquivo, verá que ele tem a assinatura digital do Governo Federal. Seu documento possui a mesma validade de um assinado de forma física.