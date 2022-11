Assista ao último show de Gal Costa

Foto: Marcos Hermes

Sem saber que aquele seria seu último show, Gal Costa subiu ao palco do Coala Festival, em São Paulo, no dia 17 de setembro de 2022 para um momento que ficou marcado para o público presente.

Com a proposta de exaltar a música popular brasileira e dar espaço para os novos talentos, a baiana subiu ao palco concretizando as expectativas criadas pelo público para a apresentação.

Em um repertório misto, a artista levou para o palco do Memorial da América Latina, em São Paulo, um pouco da sua última turnê ‘As Várias Pontas de uma Estrela’, além de dar uma nova cara aos seus grandes sucessos nos duetos com Rubel e Tim Bernardes.

Entre as canções, ‘Fé Cega’, ‘Faca Amolada’, ‘Divino Maravilhoso’, ‘Desafinado’, ‘Açaí’, ‘A história de Lily Braun’, ‘Como dois e dois’, ‘Tigresa’, ‘Vapor Barato’, ‘Baby’ e ‘Um Dia de Domingo.

A apresentação aconteceu dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais, e a artista, sempre política, deixou seu recado para a plateia que acompanhava atenta a apresentação. “Daqui a 15 dias a gente escolhe nosso presidente. Vamos votar direitinho, vamos votar com sabedoria e com inteligência. Vamos votar sem ódio e vamos votar com amor. Vamos lá.”

Apoiadora do presidente eleito Lula (PT), Gal fez o símbolo do L antes de começar a cantar ‘Brasil’, de Cazuza.

Sem saber que aquela também seria a última apresentação de Gal, o público fez a festa para a cantora, que teve sua apresentação considerada uma das melhores do festival.

Três dias após o show, a agência responsável pela carreira da cantora anunciou a suspensão das apresentações por conta da retirada de um nódulo nasal. Desde então, a artista não retornou aos palcos, mas seu perfil no Instagram seguia movimentado, e por isso, a confiança do público era de que a artista estava bem e em breve retornaria aos palcos.

Gal era atração confirmada no 20° Festival de Música Educadora FM. A artista foi anunciada em setembro como uma das homenageadas pela premiação e se apresentaria Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 11 de dezembro.

