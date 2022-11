assista ao vivo o 2º dia do festival

O maior evento de criatividade, inovação e negócios do Norte-Nordeste, o Scream Festival dá início ao segundo dia de palestras e debates nesta sexta-feira (4). A programação inclui temas como ‘Brand e Audiência’, ‘Inovação no combate ao racismo nas redes’, ‘As mudanças climáticas que já estamos vivendo’, ‘Transformação digital’, e até ‘Novas narrativas interseccionais na publicidade’.

Vale lembrar que festival acontece em três diferentes pontos de Salvador. São eles: Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos. [Assista acima a transmissão do evento no Teatro Gregório de Matos]

A abertura do evento, realizada na quinta-feira (3), aconteceu no Teatro Gregório de Matos e contou com a presença de Lucas Reis, presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário, o prefeito Bruno Reis, Isaac Edigton, presidente da Saltur e Juliana Jozzolino, diretora da ABMP e Diretora Comercial da Rede Bahia. Acompanhe ao vivo o evento!!

Programação

Nesta sexta, o dia será repleto de conteúdo, com destaque para a palestrante internacional Desirée Colemann-Fry, Vice-Presidente de Diversidade & Inclusão do Federal Reserve, e passagem de 8 anos no banco americano Wells Fargo, tendo ocupado o cargo de Vice-Presidente Sênior.

Economia Criativa com Denise Marques, do Sebrae Nacional, Flávia Oliveira da Globo News, Gabriela Gaspari (Festival de Verão), Lucas Santana (Inventivos), Elivan Nascimento do AfroBapho, Camila Passos, Érica Pinheiro com a Oficina da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Ricardo Ishmael na Cena Literária, também estão na lista de nomes que vão fazer parte do segundo dia.

Durante o dia, há palestras sobre:

Brand e audiência – 9h às 9h50

Inovação no combate ao racismo nas redes – 10h às 10h50

As mudanças climáticas que já estamos vivendo – 11h às 11h50

Transformação digital – 14h às 14h50

Morar em novos cenários – 15h às 15h50

Corporate innovation – 16h às 16h50

Responsabilidade social na mídia – 17h às 17h50

AFROBAPHO – Novas narrativas interseccionais na publicidade – 18h às 18h50

Outras informações podem ser acompanhadas no site oficial do festival. As inscrições podem ser feitas através do link.

SCREAM Festival 2022

Quando? 4 nov – 2022 • 20:00

4 nov – 2022 • 20:00 Onde? Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos, no Centro Histórico de Salvador

Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos, no Centro Histórico de Salvador Inscrições ? R$100 inteira; R$50 meia.

? R$100 inteira; R$50 meia. Programação e acesso? www.screamfestival.com.br

