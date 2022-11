ASUS anuncia versões premium de seu novo smartphone gamer

Já noticiamos por aqui que a ASUS Republic of Gamers (ROG) lançou seu novo ROG Phone 6, smartphone voltado para o público gamer e a fabricante também preparou as versões premium do dispositivo, com ainda mais recursos para quem usa o smartphone para jogar. Tem até uma edição exclusiva do Batman.

Os usuários mais exigentes terão o ROG Phone 6 Pro à disposição, que além das características do ROG Phone 6, como controle de temperatura e processador Snapdragon 8+ Gen 1 – o mais avançado da Qualcomm – conta com uma tela de 2 polegadas na parte traseira. O chamado ROG Vision permite customização, sendo possível configurá-lo para diferentes notificações, como mensagens ou ligações, por exemplo.

LEIA MAIS: 75% dos brasileiros são gamers, segundo pesquisa

Assim como a versão base, o ROG Phone 6 Pro utiliza um novo composto térmico baseado em Nitreto de Boro, um dos isolantes mais eficientes, capaz de dissipar calor rapidamente, mantendo a temperatura ideal em sessões curtas de jogos.

Para quem quer jogar por mais tempo, será necessário usar o AeroActive Cooler 6, um acessório de refrigeração externa – que precisa ser conectado ao smartphone – que utiliza a tecnologia do chip termoelétrico e o conhecido efeito Peltier, gerando ar frio através do uso de semicondutores. O uso do AeroActive Cooler é capaz de manter a temperatura abaixo de 38 graus mesmo após 1 hora de jogo, dando maior conforto ao usuário e eliminando as quedas de performance por conta do calor.

O ROG Phone 6 Pro deve chegar no Brasil em dezembro deste ano, com 512 GB de armazenamento interno e 18 GB de memória RAM. Ele estará disponível na cor preta por R$ 9.999.

Edição especial Batman

Para os fãs de um dos super-heróis mais populares do mundo, a ASUS também anuncia a chegada do ROG Phone 6 Batman Edition. Com 256 GB de armazenamento e 12 GB de memória RAM, esta versão especial conta com uma aparência diferenciada, alusiva à atmosfera sombria que envolve o homem-morcego e Gotham City.

A tampa traseira ainda conta com um sistema de iluminação com o emblema do herói. O usuário ainda tem à disposição temas e configurações exclusivas do Batman, desde papéis de parede, ícones e efeitos sonoros.

O conjunto especial conta com o BatSinal, um mini-projetor do emblema do herói e uma capa protetora com desenhos e símbolos deste universo, além dos acessórios que já estão inclusos, como carregador e cabo. Esta versão ainda vem em uma embalagem especial. O preço do dispositivo, que já está disponível, é R$ 8.999.

Versão mais poderosa da linha

Para quem deseja ter a versão mais potente do smartphone gamer ROG Phone 6, a ASUS desenvolveu o premium ROG Phone 6D Ultimate, que atualmente está no topo dos rankings de benchmark, como o Antutu Benchmark (uma ferramenta de benchmarking baseada em software usada para comparar smartphones e outros dispositivos), chegando a mais 1.130.000 pontos.

Conta com a plataforma Mediatek Dimensity 9000+, com seus 3,2 GHz de potência e a nova memória LPDDR5X, que possui uma taxa de transferência de 7.500 Mbps, possibilitando performance ainda maior.

Outro diferencial é o AeroActive Portal, uma entrada que permite a refrigeração direta do processador, através do AeroActive Cooler. No ROG Phone 6, o AeroActive Cooler 6 age diretamente sobre a tampa traseira do smartphone, refrigerando o processador de forma passiva. Já no ROG Phone 6D, o AeroActive Cooler pode refrigerar o processador diretamente por meio desta entrada, reduzindo ainda mais a temperatura do aparelho em sessões de longa duração. Esta entrada utiliza tecnologias exclusivas da ASUS ROG e pode suportar mais de 40 mil ciclos.

O ROG Phone 6D apresenta também o ROG Vision, aquela tela atrás do dispositivo para usar como forma de visualizar notificações. O dispositivo estará disponível em uma versão cinza, com 512 GB de armazenamento interno e 16 GB de memória RAM. A ASUS ainda não anunciou data de disponibilidade do Brasil (promete ser em breve) e não divulgou o preço.