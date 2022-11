Ative a NFL com Network no Roku, PS4, Xfinity, Apple TV, Fire TV 2023

A Rede NFL.com é uma rede com um modelo de assinatura. Dedica-se especificamente ao setor desportivo e é propriedade da Liga Nacional de Futebol. Você tem permissão para transmitir todos os jogos da rede da NFL se for cidadão dos EUA ou da Europa. Mais especificamente, a NFL Network oferece uma plataforma única para assistir a todo o conteúdo conectado da liga. Isso inclui especiais, shows de análise, documentários e muitas outras categorias. Você pode assistir ao conteúdo no dispositivo escolhido, como uma TV vinculada, tablet ou celular. Portanto, neste artigo, abordaremos como tornar a NFL Network disponível em várias plataformas, incluindo Roku, PS4, Xfinity, Apple TV e Fire TV.

A capacidade da NFL Network de transmitir conteúdo em dispositivos móveis, bem como em vários outros dispositivos, é seu principal ponto de venda entre todos os outros recursos. Você pode transmitir NFL em quase todas as plataformas, incluindo Amazon Fire TV, Roku, PlayStation, Xbox e Apple TV, bem como Xfinity. Além disso, suas TVs inteligentes permitirão que você use seus serviços de forma eficaz. No entanto, para vários dispositivos, há várias etapas envolvidas na instalação da rede NFL.

Vamos discutir imediatamente como ativar a NFL Network no PS4, PS5, Roku, Amazon Fire TV e outros dispositivos.

Como ativar a rede NFL.com em diferentes dispositivos

Aqui está um guia completo para configurar a rede NFL em diferentes dispositivos.

Antes de falar sobre o processo de ativação, é importante conhecer os requisitos mínimos para a ativação da NFL Network.

Uma boa conexão com a internet é o primeiro requisito.

Você deve ter uma conta com a NFL.

Certifique-se de ter seu laptop ou smartphone com você.

Portanto, certifique-se de cumprir os requisitos mínimos para o processo de ativação.

Ative a rede NFL.com no Roku

Você deve primeiro adicionar a NFL Network ao dispositivo antes de passar para o processo de ativação. Você pode iniciar o processo de ativação da NFL no Roku após a conclusão. Portanto, esses são os procedimentos que você deve seguir para concluir a tarefa.

Aperte o “ Casa ” no seu controle remoto Roku para acessar a página inicial.

” no seu controle remoto Roku para acessar a página inicial. Navegue até a Loja do Canal agora.

Digite NFL Network na caixa fornecida e pressione Enter.

Para iniciar o processo de instalação, toque em NFL Network e clique em “ Adicionar canal. “

“ Abra o aplicativo após a instalação.

Observe o código que aparece na página inicial da NFL Network.

Agora navegue até NFL Activate no seu PC ou smartphone.

Digite o código que você anotou na caixa fornecida na tela de ativação e selecione “Continuar.”

Ative a rede NFL no PS4/PS5

Para assistir à NFL Network no seu PS4:

Para baixar o aplicativo NFL Network para seu PS4, vá para TV & Video.

Se você não conseguir encontrá-lo, vá para a PlayStation Store e procure o aplicativo lá.

Depois de tê-lo, instale o aplicativo NFL.

Inicie o aplicativo.

Digite seus detalhes de login se você tiver uma conta NFL Game Pass para começar a transmitir.

Copie todos os códigos de ativação que você vê.

Visite nfl.com/activate agora.

Após inserir o código de ativação, selecione “Continuar.”

É isso. Agora você pode curtir a rede NFL.com no PlayStation 4

Ative a NFL Games Network no Xfinity

Seja qual for o modelo, aqui estão os procedimentos que você deve seguir para começar a assistir ao conteúdo da NFL no dispositivo Xfinity.

Em primeiro lugar, instale o aplicativo NFL Network no telefone ou dispositivo.

Execute o aplicativo após a instalação e procure o código de ativação.

Anote o código em um pedaço de papel em algum lugar.

Navegue até NFL Activate em seu computador ou smartphone, digite o código na caixa fornecida e selecione “Continuar”.

Selecione Xfinity como seu provedor de TV padrão na lista de opções disponíveis.

Por fim, faça login com suas credenciais e comece a assistir ao conteúdo da NFL Network no seu dispositivo.

NFL com Ativar na Apple TV

Você deve primeiro baixar o aplicativo oficial da NFL em sua Apple TV para acessar todos os seus programas. Depois disso, para usar os serviços, você deve fazer login com suas credenciais de rede NFL.

Os procedimentos para concluir o trabalho são mencionados abaixo.

Vá para a App Store depois de iniciar sua Apple TV.

Você pode pesquisar manualmente o aplicativo NFL na App Store navegando por todos os aplicativos disponíveis. Alternativamente, você pode digitar “ Rede NFL ” e pressione a tecla Enter na caixa de pesquisa.

” e pressione a tecla Enter na caixa de pesquisa. Uma vez encontrado, clique no botão “Get” ao lado da NFL Network para iniciar o processo de download.

Instale o aplicativo em sua Apple TV após o download.

Abra o aplicativo e navegue até o “ Perfil ” seção.

” seção. Selecione os “ Conectar ” no menu do perfil.

” no menu do perfil. Escolha o nome do provedor de TV por meio do qual você comprou uma associação à NFL Network na lista de opções disponíveis.

Você verá o código de ativação em qualquer lugar da tela, seguido das etapas que você deve seguir para ativar a rede.

Abra um navegador da web em seu computador ou dispositivo móvel e acesse NFL Activate.

Digite o código que você anotou na caixa fornecida e pressione “Continuar”.

Mais uma vez, selecione o nome do seu provedor de TV na lista de alternativas e siga as instruções na tela para continuar o processo de ativação.

Tudo feito. Agora você também pode assistir ao seu conteúdo preferido da NFL na Apple TV.

Ativar jogos da NFL no Fire TV

Instalar o aplicativo NFL Network em sua TV é a primeira coisa que você deve fazer se quiser assistir a todo o conteúdo da NFL Network em sua Amazon Fire TV. Em seguida, você precisa concluir as etapas restantes, incluindo inserir o código para ativar a conta.

No entanto, os processos para ativar a NFL Network no Amazon Fire TV estão descritos abaixo.

Abra o Amazon Fire TV e vá para a Amazon Store.

Digite NFL Network na caixa de pesquisa.

Instale o aplicativo NFL Network na TV depois de baixá-lo.

Inicie o aplicativo após o término do download.

Anote o código que aparece na página principal da NFL Network.

Acesse a página de ativação da NFL Network em seu computador ou smartphone imediatamente. Ele pode ser acessado diretamente através do NFL Activate.

Digite o código que você anotou no campo de texto da página de ativação e selecione “Continuar”

Aqui está uma lista de todos os dispositivos compatíveis com a NFL Network.

Amazon Fire TV PlayStation 4 e PlayStation 5 Xbox Series (Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X) Google Chromecast Roku SmartTV LG Acesso total à CBS Xfinity SmartTV Samsung SmartTV Android

Conclusão

Então, com isso, completamos o guia sobre ativando a rede NFL.com em seus dispositivos preferidos, como Roku, PS4, Xfinity, Apple TV e Fire TV. Espero que esta informação tenha sido útil para você. Por favor, use os comentários para nos notificar se você tiver algum problema.

