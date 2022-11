Atletas e famosos lamentam morte de Isabel, estrela do vôlei

Foto: Divulgação / Time Brasil

A morte de Isabel Salgado, estrela do vôlei brasileiro, gerou comoção nas redes sociais. Atletas e famosos prestaram homenagens à ex-jogadora, que estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São paulo, com uma condição rara, a síndrome aguda respiratória do adulto (SARA). As informações são do jornal O Globo.

Isabel fazia parte do grupo de esporte da transição de Lula (PT), presidente eleito. A ex-atleta Ana Moser, 54 anos, também integrante da equipe de transição, foi uma das que lamentou a morte de jogadora. “Perda irreparável, Isabel Salgado. Meus profundos sentimentos a todos os familiares e amigos. Luto”, escreveu.

Confira outras homenagens:

Astrid Fontenelle, apresentadora:

“O universo nos tirando mais uma mulher incrível, poderosa, gata, politizada. Isabel , do vôlei, do Brasil, faleceu hoje. Tava na equipe de transição, tava bem. Uma forte gripe a derrubou. NÃO era Covid, mas sim uma dessas bactérias loucas, assassinas. Não tem como não ficar abalada. Mais uma das minhas musas. Queria ter a força dela, a garra dela. Aos familiares, aqueles filhos lindos, meus abraço de mãe. RIP Isabel”

“Isabel do vôlei nos deixou. Que ventos malignos levam nossos melhores?! Não foi Covid, foi uma gripe forte com uma dessas bactérias loucas que tomou conta do pulmão de atleta alegre, energética, linda, querida por todos. Meus sentimentos à família”.

“Sinto muito amor, só o que sei”.

Gregório Duvivier, ator:

“Que mulher espetacular. Que partida precoce”.

Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República eleito:

“Isabel Salgado não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais. Seu pioneirismo no esporte abriu as portas para muitas brasileiras. Suas conquistas levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino”.

“Que notícia triste, meu Deus do céu… A Isabel foi uma mulher admirável, uma atleta maravilhosa que nos deu muito orgulho, quê Deus a receba com muito amor”.

Poliana Abritta, jornalista:

“Gosto quando vc deixa o cabelo desse jeito (todo enrolado)!’, assim ela se aproximou e começamos a conversar. E depois disso, a gente sempre parava o treino na academia um pouquinho pra conversar, principalmente sobre esperança! Era a Isabel… A Isabel do vôlei! A Isabel potência! A Isabel mãe, avó! A Isabel – brasileira – que nos encheu de orgulho! Que eu sempre admirei. E sempre vou admirar! Partiu cedo demais”.

Bia e Branca Feres, gêmeas do nado sincronizado:

“Que tristeza!”.

Glenda Kozlowski, ex-nadadora e repórter esportiva:

“Se eu um dia eu quis jogar vôlei foi por causa dela e da Jacky!! O esporte perde uma voz importante. Muito mais do que talento… que era excepcional… Isabel tinha postura. Tinha coerência. Tinha ideal. Tinha personalidade. Inteligente. Divertidíssima. Lutou pelos direitos do esporte. Lutou pela imagem e valorização da mulher atleta. Da mulher e os seus direitos e liberdade. Isabel sempre foi uma mulher a frente do nosso tempo. Nossos encontros eram sempre com conversas profundas sobre a vida, educação, filhos, netos e o futuro do esporte. Aprendi tanto com ela… Hoje é um dia muito triste. #RIP #Isabel”.

