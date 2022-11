Atores são afastados de ‘Todas as Flores’ após contraírem Covid

Foto: Reprodução/Globoplay

A Globo teve uma baixa nas gravações de “Todas as Flores” após os atores Nicolas Prattes e Leonardo Lima Carvalho, intérpretes de Diego e Celinho, testarem positivo para Covid-19.

Ambos foram afastados das gravações da trama que possuem previsão de término para 16 de dezembro. A primeira parte da história do Globoplay contará com 45 capítulos.

O ator Fábio Assunção, o Humberto da trama de João Emanuel Carneiro, também testou positivo para o vírus, mas se recuperou e já retomou as gravações de “Todas as Flores”.

As recentes baixas já começam a preocupar a emissora, já que a variante BQ.1 foi a responsável pelo aumento do número de casos em regiões como Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

De acordo com informações da coluna de Patrícia Kogut, do O Globo, todos os atores que possuem cenas de contato físico, como beijos, precisam passar por teste de Covid-19.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.