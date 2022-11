Atrasados do INSS: Segurados podem consultar as últimas datas de pagamento de 2022

Segurados que venceram na Justiça alguma ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão recebendo os seus respectivos valores. A última liberação ocorreu no dia 24 de outubro, e os processos são referentes ao mês de setembro.

Atrasados do INSS

No dia 24 de outubro, os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que conseguiram a concessão ou revisão do benefício tiveram os valores liberados. O Conselho da Justiça Federal (CJF) concedeu R$ 1,5 bilhão em atrasados para 81.657 processos, que representam 105.880 beneficiários.

Os recursos são distribuídos através da Requisição de Pequeno Valor (RPV), que é uma espécie de pagamento do poder público liberado por meio de processo judicial. Assim, cada ente devedor deve fixar um valor para emissão da RPV, desde que a quantia total não ultrapasse 60 salários mínimos (R$ 72.720).

O processo de pagamento funciona da seguinte forma:

O juiz dá a ordem de pagamento assim que o segurado vence a ação;

Depois o Conselho da Justiça Federal (CJF) libera os valores aos Tribunais Regionais Federais (TRFs);

Por fim, caberá aos TRFs repassarem os valores aos segurados que venceram a ação.

Normalmente, todo o processo tem duração de até dois meses, onde o primeiro fica a critério do processamento da liberação dos valores pelo juiz. Já no segundo, ocorre processamento para pagamento, que deve ser realizado até o final do mês.

Próximos pagamentos

Em um ano, são pagas as ações ganhas contra o INSS referente a cada mês. Sendo assim, como o último repasse se referiu aos processo de setembro, ainda restam os pagamentos para os segurados que ganharam ou virão a ganhar ação em outubro, novembro e dezembro.

Mês da liberação Mês da autorização do CJF Mês do pagamento pelo TRF Janeiro de 2022 Pago Pago Fevereiro de 2022 Pago Pago Março de 2022 Pago Pago Abril de 2022 Pago Pago Maio de 2022 Pago Pago Junho de 2022 Pago Pago Julho de 2022 Pago Pago Agosto de 2022 Pago Pago Setembro de 2022 Pago Novembro de 2022 (Em andamento) Outubro de 2022 Novembro de 2022 Dezembro de 2022 Novembro de 2022 Dezembro de 2022 Janeiro de 2023 Dezembro de 2022 Janeiro de 2022 Fevereiro de 2023

Como consultar as informações?

Para saber se foi ou será contemplado com os pagamentos dos precatórios 2022, o ganhador da ação deverá acessar o site do Tribunal Regional Federal (TRF) da sua região. Veja os links abaixo: