Atuando no setor Agroindustrial através da produção de alimentos derivados do leite e carnes, a Aurora Coop pratica as suas atividades há pouco mais de 50 anos. Está semana, a companhia está anunciando várias vagas de trabalho. Confira, a seguir.

Aurora Coop tem novas oportunidades de EMPREGO pelo Brasil

A Aurora Coop é referência mundial no setor de tecnologia no processamento de carnes. Atualmente, a contratante está buscando profissionais talentosos para atuar em suas indústrias e aumentar cada dia mais o seu sucesso.

Fundada em 1969, a Aurora Coop conseguiu conquistar o Brasil e o mundo, hoje seus produtos chegam à mesa de milhares de pessoas. Para continuar sendo referência em seu segmento, a empresa abriu novas vagas de trabalho. Confira, a seguir.

Vendedor de Varejo – Pernambuco;

Analista de Inteligência de Negócios – São Paulo;

Promotor de Vendas (PCD) – Rio Grande do Sul;

Assistente de Controle de Qualidade (Centro Logística) – Rio Grande do Sul;

Vendedor de Grandes Contas – Rio Grande do Sul;

Analista de Controle e Qualidade – Joaçaba;

Monitor de Produção – São Miguel do Oeste;

Auxiliar Administrativo (PCD) – Rio Grande do Sul;

Técnico de Manutenção Industrial – Pinhalzinho/SP;

Analista de Planejamento Comercial – Guarulhos / SP;

Assistente Técnico de Produção – Santa Catarina.

Como se candidatar

Para realizar o encaminhamento do currículo para a companhia analisar, basta acessar o site 123 empregos e seguir as instruções disponíveis. A empresa busca por profissionais dedicados e motivados a crescer profissionalmente lado a lado da empresa.

