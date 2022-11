A empresa Aurora Coop é uma cooperativa que atua no segmento agroindustrial, produzindo e comercializando produtos derivados de leite, suínos, peixes e vários outros alimentos. A empresa está presente no mercado de trabalho há mais de 5 décadas. Hoje, a Aurora Coop está divulgando novas oportunidades de emprego pelo país. Confira, a seguir.

Aurora Coop tem NOVOS empregos pelo Brasil

A empresa é referência em tecnologia e processamento de carnes em todo o mundo. Neste momento, a companhia está em busca de novas pessoas para complementar ainda mais o sucesso de suas atividades.

A Aurora Coop deu início a suas atividades no ano de 1969 e hoje atua com cerca de 40 mil funcionários em todo o Brasil. As vagas, a seguir, são para aqueles que atuam com responsabilidade e encaram desafios como novas oportunidades de crescimento. Confira.

Analista de Gestão de Pessoas – São Miguel do Oeste/SC;

Conferente (vaga PCD) – São José dos Pinhais/PR;

Analista de Controle de Qualidade – São Gabriel do Oeste/MS;

Monitor de Higienização – Chapecó/SC;

Analista de Mercado Externo – Guarulhos/SP;

Encarregado de Merchandising – Rio de Janeiro;

Analista de Planejamento Comercial – Guarulhos/SP;

Promotor de Vendas – Passo Fundo/RS;

Auxiliar de Controle de Qualidade – Nova Santa Rita/RS;

Técnico de Laboratório de Alimentos – Pinhalzinho/SC;

Assistente Técnico – Maravilha/SC;

Facilitador de TI – Guatambu;

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas divulgadas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e enviar um currículo para o análise da empresa.

Saiba tudo sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e garanta sua participação em diversos processos seletivos e recrutamento de grandes empresas.