autora de best-seller, Lyssa Kay Adams, é confirmada na programação

A Bienal do Livro Bahia confirmou mais um nome para um dos maiores festivais literários do país. A autora best-seller estadunidense, Lyssa Kay Adam, está confirmada na programação.

A escritora da série “Clube do Livro dos Homens” se apresenta na Arena Jovem no dia 15 de novembro, um dos espaços patrocinados pela Colgate. Ela vai contar sobre as inspirações no mundo dos livros, em uma conversa sobre como a leitura pode melhorar a vida das pessoas.

Atualmente, Lyssa Kay Adam está próxima de bater a marca de 100 mil exemplares vendidos para o público brasileiro. Além disso, acaba de lançar o terceiro livro da coleção: “Estupidamente apaixonados”, que terá ainda outros dois títulos a serem publicados.

A trajetória literária de Lyssa começou depois de uma longa carreira jornalística, em que ela teve que escrever muitos finais tristes. A partir disso, ela tomou a decisão de redigir as próprias histórias, com a garantia de ter sempre finais felizes.

A série rom-com, “The Bromance Book Club”, foi chamada de “o conceito mais inovador e inventivo em rom-coms”, pela Entertainment Weekly, além de ter sido escolhida pela Netflix para a produção de um filme longa-metragem.

Na Bienal do Livro Bahia, Lyssa terá ao seu lado, no mesmo espaço de debate, a editora e jornalista carioca Frini Georgakopoulos, que irá conduzir a conversa com o público e apresentar suas experiências ao escrever seus livros já publicados, como “Sou fã! E agora?”, pela Editora Seguinte.

Frini ainda é coautora dos livros “Criaturas e Criadores: Histórias para Noites de Terror” (Editora Record), “As Quatro Fases da Lua” e “Quatro Pedidos de Natal” (ambos pela Amazon KDP)

