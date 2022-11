AUXÍLIO BRASIL ANTECIPADO? Saiba como será a nova rodada de novembro

O Auxílio Brasil tem ajudado milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. O último pagamento ocorreu no dia 25 outubro. No entanto, muitos aguardam ansiosamente pela liberação da próxima parcela, referente ao mês de novembro.

Primeiramente, é importante ressaltar que o calendário de novembro segue com o mesmo critério, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), nos 10 últimos dias úteis. No entanto, até o momento, não se sabe se o calendário de novembro do Auxílio Brasil será antecipado.

Neste ano, o valor do Auxílio Brasil está em R$ 600, após o aumento de R$ 200 por meio da PEC das Bondades. No entanto, a previsão do pagamento no valor atual é até dezembro.

Calendário do Auxílio Brasil – novembro

Confira o calendário completo de pagamento do Auxílio Brasil do mês de novembro.

Final do NIS Data do Pagamento 1 17 de novembro 2 18 de novembro 3 21 de novembro 4 22 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 25 de novembro 8 28 de novembro 9 29 de novembro 0 30 de novembro

Quem recebe os pagamentos do Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil contempla o mesmo público anteriormente atendido pelo Bolsa Família, sendo:

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105; e

Famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 a R$ 210, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos;

Lembrando que é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Por fim, se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Consulta ao benefício

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).