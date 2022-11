Auxílio Brasil: beneficiários começam a receber o benefício na próxima semana

O Governo Federal começa a pagar na próxima semana mais uma parcela de R$ 600 do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, os pagamentos serão iniciados no dia 17 de novembro, conforme o calendário tradicional do programa, que considera os 10 últimos dias úteis do mês.

No momento, o valor de R$ 600 está programado para ser pago até o mês de dezembro. Porém, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está trabalhando em uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de Transição, com o intuito de manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 em 2023.

Data de pagamento do Auxílio Brasil

Vale ressaltar que em outubro o pagamento do benefício foi antecipado, do dia 18 para o dia 11. Todavia, neste mês, o governo não autorizou a antecipação do benefício. Confira abaixo as datas de pagamento:

Final do NIS Recebe em 1 17 de novembro 2 18 de novembro 3 21 de novembro 4 22 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 25 de novembro 8 28 de novembro 9 29 de novembro 0 30 de novembro

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Podem participar do Auxílio Brasil:

Famílias em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Famílias em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Famílias que tenham membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) ;

; Ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ; e

; e Ser selecionado pelo Ministério da Cidadania.

Confira as opções de saque do Auxílio Brasil

Saque no guichê de atendimento: O beneficiário pode se dirigir até uma agência da Caixa e sacar a parcela do Auxílio Brasil no guichê da instituição. Na ocasião, basta apresentar um documento de identificação oficial com foto e solicitar os valores ao atendente. Saque no caixa eletrônico: Para realizar o saque no caixa eletrônico o beneficiário precisa ter em mãos o cartão do Auxílio Brasil ou do antigo Bolsa Família. Em seguida, basta: Inserir o cartão no terminal de autoatendimento da Caixa; Digitar a senha e o valor que deseja sacar; Conferir e confirmar a operação; Em seguida, retirar o cartão para finalizar o procedimento. Também é possível fazer o saque com o cartão nas unidades lotéricas, porém, a tarefa é exclusiva para o titular do benefício. Além disso, é preciso apresentar um documento de identificação oficial com foto. Saque sem cartão: Embora poucos saibam, o benefício do Auxílio Brasil também pode ser resgatado sem o cartão. Além da movimentação disponível através dos serviços do Caixa Tem, o beneficiário pode gerar um código de saque para realizar o procedimento em um caixa eletrônico, casa lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira os passos a seguir: Acesse o Caixa Tem; Faça o login com seu CPF e senha dos serviços Caixa; Na tela inicial, toque em “Saque” e digite o valor a ser resgatado; Feito isto, clique em “Gerar código de saque”. Ele tem validade de 1 hora. Anote a sequência número e vá até um caixa eletrônico da Caixa para efetuar o resgate; No terminal, toque no botão “Entrar”; Clique no menu “Saque Auxílio Brasil”; Coloque o número do CPF e clique em “Confirmar”; Digite o código de saque gerado no aplicativo; Informe o valor do saque do Auxílio Brasil e finalize a operação. Contudo, é importante ressaltar que com o código em mãos o beneficiário pode realizar o saque, também, nas unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.