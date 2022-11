AUXÍLIO BRASIL: Contagem regressiva para atualizar o CadÚnico e não perder o benefício; veja como fazer

Beneficiários do Auxílio Brasil que ainda não atualizaram a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem estar com o pagamento de seus benefícios ameaçado. Isso porque, o prazo para o recadastramento está se encerrando.

Prazo para recadastramento no Auxílio Brasil De antemão, precisam fazer a atualização do cadastro os beneficiários que estão há mais de dois anos sem fazer o procedimento. O prazo está previsto para ser encerrado no dia 11 de novembro, caso o período não seja respeitado, os contemplados podem ter os repasses do programa suspensos. Todavia, além dos beneficiários do Auxílio Brasil, também devem realizar o recadastramento aqueles que dependem do CadÚnico para o recebimento de outros benefícios, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), Vale-Gás, ID Jovem, Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), Casa Verde e Amarela, entre outros. Quando devo atualizar minhas informações no CadÚnico? O registro no CadÚnico deve ser atualizado em duas situações específicas: Quando há mudanças no núcleo familiar, como falecimento ou nascimento de indivíduos, alteração de renda, mudança de residência ou outros dados, como telefone ou e-mail, por exemplo;

A cada dois anos, caso não haja mudanças como as citadas anteriormente. O beneficiário pode conferir sua situação no CadÚnico através do aplicativo oficial, disponível para Android e iOS. Agora, se houver necessidade de mudança de alguma informação, mesmo que seja somente uma, será necessário ir até um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Na ocasião, será necessário levar a documentação comprobatória. Funcionamento do CRAS O funcionamento do CRAS varia de acordo com cada estado, no entanto, é possível descobrir os horários de operação pela internet. Para isso, basta acessar o site ou aplicativo Meu CadÚnico. Na sequência, toque na opção “Consulta” e preencha os dados solicitados. Feito isto, o sistema informará se as informações estão corretas ou se há necessidade de atualização do Cadastro Único. Desse modo, basta verificar como funciona o CRAS do seu município. Em algumas cidades, é possível fazer agendamento, em outros, o atendimento acontece por ordem de chegada. Ademais, é importante ligar para o centro de assistência mais próximo para ter mais informações. Para conferir o endereço do CRAS mais próximo faça a consulta nesses passos: Acesse o site do CadÚnico; Clique em “Postos de atendimento”; Agora, selecione o seu estado e cidade; O sistema vai informar o endereço dos pontos do seu município. CadÚnico do Governo Federal O CadÚnico é uma espécie de lista do Governo Federal que reúne os nomes das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Quem entra nesta lista, não está automaticamente dentro de nenhum benefício, mas passa a ter mais chances de seleção. Embora o Cadúnico seja uma lista do Governo Federal, a responsabilidade pela seleção é das prefeituras de cada município. Assim, o cidadão que deseja entrar no sistema, precisa entrar em contato com a sua gestão municipal primeiramente.

Fonte: Notícias Concursos