Auxílio Brasil de algumas famílias cairá para R$ 240? Verdade ou mentira?

Atualmente, o Auxílio Brasil está atendendo mais de 21 milhões de famílias brasileiras de baixa renda. Cada uma delas está recebendo pelo menos R$ 600, valor garantido pela medida do Governo Federal que liberou recursos fora do teto de gastos para ampliar o programa social até dezembro.

Todavia, nos últimos dias estão circulando informações de que a parcela do benefício cairá para R$ 240 a partir de novembro, sem nenhuma explicação. Contudo, cabe salientar que essa informação é falsa, embora esteja baseada em uma possibilidade real. Entenda mais a seguir!

Redução do benefício do Auxílio Brasil

O Ministério da Cidadania autorizou que instituições financeiras oferecessem o crédito consignado para as famílias que fazem parte do Auxílio Brasil. De acordo com as regras do serviço, é possível comprometer até 40% do valor do benefício, ou seja, R$ 160, considerando a parcela tradicional de R$ 400.

Desse modo, quem contratou o empréstimo terá o desconto da dívida diretamente na folha de pagamento do benefício e consequentemente receberá uma mensalidade inferior a esperada. Lembrando que a parcela de R$ 600 do programa está prevista, somente, até o mês de dezembro de 2022.

Em outras palavras, apenas as famílias que contrataram o empréstimo consignado do programa usando o seu benefício como garantia terão descontos no valor. Para as demais beneficiárias, os repasses seguem normalmente com a quantia original.

Consignado do Auxílio Brasil

De acordo com a portaria publicada pelo Ministério da Cidadania no dia 27 de setembro, as condições do empréstimo consignado do Auxílio Brasil devem estar limitadas as seguintes regras:

Juros: máximo de 3,5% ao mês;

Prazo de pagamento: máximo de 24 parcelas (ou seja, dois anos);

Margem consignável: 40% (considerando os R$ 400 do programa, a parcela máxima deve ser de R$ 160).

Vale lembrar que a modalidade do consignado é aquela em que as parcelas da dívida são descontadas diretamente da folha de pagamento do benefício do contratante. Dessa forma, antes de ter o abono em mãos, o banco responsável pelo empréstimo já desconta os devidos valores.

Bancos que podem oferecer o consignado do Auxílio Brasil

Confira a lista atualizada seguir:

Aspecir – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda;

Banco Agibank S/A;

Banco Crefisa S/A;

Banco Daycoval S/A;

Banco Pan S/A;

Banco Safra S/A;

Caixa Econômica Federal;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A;

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento;

Pintos S/A Créditos;

QI Sociedade de Crédito Direto S/A;

União Seguradora S.A. – Vida e Previdência;

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A;

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A.