Auxílio Brasil de novembro será concluído nesta quarta, 30

O Governo Federal conclui nesta quarta-feira (30), os pagamentos de mais uma rodada do Auxílio Brasil. Em novembro, as liberações começaram a acontecer no último dia 17. Usuários com o Número de Inscrição Social (NIS) finais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 já receberam o saldo em suas contas. O grupo que tem o NIS final 0 receberá o montante já neste derradeiro dia de liberações.

Em novembro, a estimativa do Ministério da Cidadania é de que mais de 21,53 milhões de pessoas tenham recebido o Auxílio Brasil. Trata-se de um recorde na história do programa, que começou fazendo liberações para pouco mais de 14 milhões. Em um intervalo de exatamente um ano, o número de atendidos subiu mais de 7 milhões.

Para este mês, seguiu valendo a ideia de que todos os usuários precisam receber um patamar de, no mínimo, R$ 600. Em alguns casos, este valor poderá ser maior conforme a soma interna dos benefícios, mas jamais poderá ser menor. Ao menos até o final deste ano, este valor está oficialmente confirmado.

As regras de movimentação do Auxílio Brasil também seguem basicamente as mesmas. O cidadão não precisa sair de casa para usar o dinheiro. Basta baixar o app oficial do Caixa Tem. Através da aplicação, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos, ou até mesmo gerar um código para ser usado na hora do saque.

O usuário que preferir a sacar a quantia, também pode lançar mão do cartão do Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 7 milhões de dispositivos já foram entregues no decorrer dos últimos meses. Quem ainda não recebeu esta encomenda, pode usar o cartão do antigo Bolsa Família. As funcionalidades são basicamente as mesmas.

Novas entradas em dezembro

Ainda não é possível confirmar se o Ministério da Cidadania vai inserir mais pessoas aos pagamentos do Auxílio Brasil em dezembro. De fato, não existe uma lei que obrigue o Governo Federal a realizar este movimento todos os meses.

De todo modo, considerando a tendência deste semestre é provável que novas inserções sejam feitas no último mês do ano. Assim, é possível que o Ministério selecione novos nomes para o programa social do Governo.

Para ter direito ao Auxílio Brasil, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante ter uma renda per capita que não ultrapasse o limite máximo de R$ 210 per capita.

Calendário do Auxílio

Para este mês de novembro, a expectativa era de que o Ministério da Cidadania decidisse antecipar o calendário de pagamentos do programa. Contudo, este movimento não aconteceu e os repasses obedeceram as datas regulares de liberação. Veja abaixo:

17 de novembro: Usuários com NIS final 1

18 de novembro: Usuários com NIS final 2

21 de novembro: Usuários com NIS final 3

22 de novembro: Usuários com NIS final 4

23 de novembro: Usuários com NIS final 5

24 de novembro: Usuários com NIS final 6

25 de novembro: Usuários com NIS final 7

28 de novembro: Usuários com NIS final 8

29 de novembro: Usuários com NIS final 9

30 de novembro: Usuários com NIS final 0