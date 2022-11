Auxílio Brasil de novembro; Veja quem ainda deve receber!

O pagamento do Auxílio Brasil no mês de novembro se iniciou no dia 17 e deve ser concluído dia 30. Vale lembrar que até dezembro de 2022, todas as famílias inscritas no programa social têm o direito de receber o valor mínimo de R$ 600. Os beneficiários do Auxílio Brasil podem consultar os valores a receber diretamente no App Caixa Tem ou nos canais de atendimento do Ministério da Cidadania.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil

O pagamento do Auxílio Brasil é divulgado pela Caixa mensalmente e geralmente é creditado nos últimos dez dias úteis de cada mês. Vale lembrar que o pagamento das parcelas é feito com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos cidadãos. Confira o calendário de pagamento de novembro:

NIS final: Data de pagamento: 1 17/11 2 18/11 3 21/11 4 22/11 5 23/11 6 24/11 7 25/11 8 28/11 9 29/11 0 30/11

Os beneficiários do Auxílio Brasil conseguem sacar o dinheiro em caixas eletrônicos, casas lotéricas ou em agências da Caixa Econômica Federal. Além disso, também é possível movimentar os recursos do programa social por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

No App Caixa TEM, os cidadãos têm acesso a diversos serviços, podendo consultar o valor do benefício, datas de pagamento e até mesmo a composição das parcelas. A plataforma também permite que os beneficiários do Auxílio Brasil paguem contas, façam transferências e utilizem o cartão de débito virtual para fazer compras em inúmeros estabelecimentos comerciais.

Mais informações sobre o programa social

O Auxilio Brasil é uma reformulação do programa Bolsa Família, criado durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Todas as famílias que faziam parte do extinto programa de transferência de renda foram migradas para o Auxilio Brasil no ano de 2021.

Para participar do Auxílio Brasil as famílias precisam ser classificadas em situação de pobreza ou pobreza extrema. Também é necessário que os cidadãos estejam cadastrados no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil é constituído por três benefícios básicos, sendo eles: Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza. Cada um dos benefícios oferece um valor às famílias beneficiárias, ou seja, as famílias podem receber valores diferenciados, que levam em consideração a quantidade e idade dos membros.

O benefício da primeira infância foi pensado para atender famílias com crianças entre 0 e 36 meses incompletos. Já o Benefício Composição Familiar do Auxílio Brasil, é um direito de famílias que tenham entre seus membros gestantes ou jovens entre 3 a 21 anos incompletos, desde que estejam matriculados na educação básica de ensino.

Por fim, o Benefício de Superação da Extrema Pobreza é destinado aos cidadãos que permanecem abaixo da linha da extrema pobreza, mesmo após o acréscimo dos benefícios citados acima. Mais informações sobre o Auxílio Brasil podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania.