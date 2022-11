AUXÍLIO BRASIL de R$600 em NOVEMBRO: Beneficiários podem receber mais; veja como

O Auxílio Brasil pagará parcelas básicas de R$ 600 até dezembro deste ano. A ampliação foi possível devido a aprovação da chamada PEC das Bondades. Contudo, o valor tradicional do benefício mínimo é de R$ 400, e voltará em janeiro.

Todavia, em alguns casos é possível receber um valor superior pelo programa social. Isso porque, existem benefícios complementares que permitem a soma das quantias em situações específicas.

Veja mais a seguir!

Benefício básicos do Auxílio Brasil

Os benefícios básicos do Auxílio Brasil são concedidos a todas as famílias atendidas pelo programa, sendo as que estão em situação de pobreza, cuja renda per capita mensal varia de R$ 105,1 a R$ 210, e as que estão em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 105 por pessoa. Os quatro abonos disponibilizados são:

Benefício Primeira Infância: destinado a famílias com crianças de até 3 anos recebem o valor de R$ 130;

Benefício Composição Familiar: para famílias que tenham gestantes, ou pessoas de 3 a 17 anos de idade, ou de 18 a 21 anos matriculados na educação básica. O valor do benefício será de R$ 65 por pessoa, no limite de até cinco benefícios por família;

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: pago às famílias que com a soma dos outros dois benefícios não saírem da faixa da extrema pobreza, atualmente em R$ 105;

Benefício Compensatório de Transição: concedido as famílias que tinham o bolsa família e tiveram redução no valor do benefício. O valor chega a R$ 1.220, mas para isso é necessário ter pelo menos uma criança de até três anos e uma grávida, lactante ou pessoa com idade entre 3 e 21 anos incompletos.

Benefícios complementares do Auxílio Brasil

Além dos quatro benefícios básicos já citados, o Auxílio Brasil possui benefícios complementares, que podem elevar ainda mais o valor mensal liberado às famílias. Confira quais são eles:

Auxílio Esporte Escolar: estudantes de 12 a 17 anos incompletos que se destacam em competições oficiais do sistema de jogos escolares brasileiros e que são de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil recebem parcela única de R$ 1 mil e R$ 100 mensais;

Bolsa de Iniciação Científica Júnior: para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas. O valor é de 12 parcelas mensais de R$ 100 e R$ 1 mil para a família em parcela única;

Auxílio Criança Cidadã: para o responsável de criança de até 4 anos incompletos que tenha fonte de renda, mas não consiga vaga em creches públicas ou de rede conveniada. O valor é de R$ 200 para crianças matriculadas em período parcial e R$ 300 em período integral;

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: destinado para agricultores familiares inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico). O valor recebido deve ser de R$ 200;

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: destinado para quem comprovar vínculo de emprego formal. Valor recebido deve ser de R$ 200;

Regra de Emancipação: para beneficiários que tiveram aumento de renda per capita ultrapassando o limite para a inclusão no auxílio, estes serão mantidos na folha de pagamento por mais 24 meses.

Como consultar o Auxílio Brasil?

Para consultar o benefício do Auxílio Brasil, é possível ligar para o número 121, do Ministério da Cidadania. O beneficiário também pode ter acesso às informações através da Central de Atendimento da Caixa, pelo número 111.

Também há canais de atendimento virtuais, como aplicativo Auxílio Brasil. Veja como acessá-lo a seguir:

Baixe o aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS); Depois de instalado, informar o CPF; Agora forneça sua senha; e Na tela inicial, clique em “Consulta de Valores”.