Auxílio Brasil deve passar a se chamar Bolsa Família, diz imprensa

O Auxílio Brasil deve mesmo chegar ao fim no final deste ano de 2022. Mas calma, isto não significa que as pessoas deixarão de receber um benefício extraordinário no próximo ano. Segundo informações de bastidores divulgadas pela imprensa, o fato é que o projeto deve mudar de nome e voltar a se chamar Bolsa Família mais uma vez.

Oficialmente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não chegou a fazer a promessa de mudar o nome do programa. De todo modo, existe uma ideia de alterar o nomenclatura para que represente melhor o benefício que era pago durante os seus anos no poder. A avaliação da equipe do petista é de que este termo tem relação com o lado afetivo das pessoas.

Nesta quinta-feira (3), o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin participou de uma reunião com líderes do Congresso Nacional. Logo depois, ele foi perguntado por jornalistas sobre a situação do nome que o projeto vai levar. Alckmin riu e não deu mais detalhes sobre este ponto, frisando que, na visão dele, o importante mesmo é a definição dos valores do programa social.

De todo modo, informações de bastidores da emissora CNN Brasil já dão como certa a mudança do nome do programa, que passaria a se chamar novamente Bolsa Família já a partir de janeiro. Já os outros pontos, como valores e até mesmo o número de usuários permaneceriam no mesmo patamar que é visto hoje nos tempos de Jair Bolsonaro (PL).

Bolsa Família

O Bolsa Família foi criado oficialmente em 2003, ainda pelo ex-presidente Lula. O projeto chegou ao fim em 2021, já sob a batuta do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas os usuários não deixaram de receber o benefício. Pelo contrário, o valor do programa aumentou de uma média de R$ 190 para um patamar mínimo de R$ 600.

Sob o governo de Bolsonaro, o Bolsa Família passou a atender mais pessoas. O antigo benefício chegou ao fim atendendo mais de 14 milhões de brasileiros. Os dados mais recentes do Ministério da Cidadania apontam que hoje mais de 21 milhões de indivíduos recebem o Auxílio Brasil.

Mudanças de nome

De um jeito ou de outro, as manobras em torno das mudanças de nome, trazem mais um aspecto político do que prático para a discussão sobre os projetos sociais.

Dentro da equipe de Bolsonaro e de Lula, há a avaliação de que o termo Auxílio Brasil estaria mais ligado ao atual presidente, enquanto o termo Bolsa Família teria uma conexão maior com o ex-presidente.

Do ponto de vista prático, não há grandes mudanças. Mesmo que decida mudar o nome do programa para 2023, Lula seguiria pagando os mesmos R$ 600 do Auxílio Brasil. Além disso, é pouco provável que o número de usuários diminua nos próximos meses.

Auxílio Brasil segue

O presidente eleito ainda não confirmou qual será o valor do Auxílio Brasil a partir do próximo ano. Enquanto a confirmação não chega, os pagamentos do final de 2022 devem acontecer normalmente.

Nos meses de novembro e dezembro, há liberações programadas de R$ 600 para mais de 21 milhões de pessoas. Veja abaixo o calendário oficial de todas as liberações de novembro:

17 de novembro: Usuários com NIS final 1

18 de novembro: Usuários com NIS final 2

21 de novembro: Usuários com NIS final 3

22 de novembro: Usuários com NIS final 4

23 de novembro: Usuários com NIS final 5

24 de novembro: Usuários com NIS final 6

25 de novembro: Usuários com NIS final 7

28 de novembro: Usuários com NIS final 8

29 de novembro: Usuários com NIS final 9

30 de novembro: Usuários com NIS final 0