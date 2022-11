Auxílio Brasil: o que fazer se seu empréstimo consignado for recusado

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil é um crédito destinado aos beneficiários do programa social. Os juros relativos são de no máximo 3,5% ao mês sendo que a parcela mínima a ser paga é de R$15 e a máxima de R$160. Todavia, pode-se pagar em até 24 parcelas, sendo descontado diretamente na conta de quem recebe o auxílio.

Os beneficiários do Auxílio Brasil que fizeram a solicitação do empréstimo e foram recusados, têm direito a refazer o pedido. Na verdade, a Caixa Econômica Federal tem tido alguns problemas relacionados à solicitação do crédito. Aliás, é frequente a recusa do pedido às pessoas que têm direito ao empréstimo.

A Caixa Econômica afirma que há uma grande procura pelo empréstimo consignado, com inúmeras solicitações ao crédito que beneficia os participantes do Auxílio Brasil. A princípio, esse fato vem provocando uma lentidão no processo e uma instabilidade no sistema responsável por realizar as operações.

Dessa forma, quem tem direito ao benefício deve ficar de olho, se estiver de acordo com as regras e tiver o empréstimo negado, deve ser necessário refazer a solicitação. Vale ressaltar que a pessoa que estiver com pendências relacionadas ao benefício pode ter também seu empréstimo recusado.

O que pode atrapalhar o pedido de empréstimo

É preciso observar alguns fatores que possam levar o beneficiário a ter seu empréstimo consignado recusado. Deve-se estar de acordo com as regras para garantir o direito ao crédito. Fique atento se seu CPF está com problemas na Receita Federal. É preciso ver também a data de término do benefício do Auxílio Brasil.

Outra questão importante a ser considerada é a relacionada às pessoas que possuam um alerta por não comparecer à convocação do Ministério da Cidadania. As pessoas que não recebem o benefício em conta devem regularizar a situação. Além disso, deve-se ter pelo menos três parcelas do benefício creditadas na conta .

De acordo com as regras do Governo Federal, o valor máximo a que um beneficiário do programa social Auxílio Brasil tem direito de crédito é de R$40% do valor creditado em sua conta mensalmente. Por exemplo, se a pessoa receber R$400 ela tem direito a um valor de empréstimo que permita o pagamento mensal de até R$160.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o juros mensal deve ser de no máximo 3,5%. No entanto,os bancos e instituições financeiras podem estipular um valor diferenciado, desde que não atinjam o teto máximo. A Caixa Econômica, por exemplo, oferece empréstimos consignados com 3,5% de juros mensais.

Empréstimo consignado

Vale observar que se o benefício do Auxílio Brasil for cancelado, e o beneficiário ainda tiver que pagar algumas parcelas do empréstimo consignado, ele deverá arcar com os custos das parcelas todos os meses até acabar o contrato. Deve-se ter em mente que o crédito é debitado diretamente da fonte, em sua folha de pagamento mensal.

Ao fazer o empréstimo, o beneficiário do Auxílio Brasil deve observar alguns aspectos importantes, como a data do início e fim do pagamento do crédito, a taxa mensal e anual dos juros relativos, o valor total do empréstimo e seus juros, a quantidade e valor das parcelas a serem descontadas, e a soma total do consignado.

Problemas com o pagamento do empréstimo

A Caixa tem tido alguns problemas relativos à concessão do crédito consignado aos beneficiários do programa social. Alguns usuários têm reclamado que o banco descontou uma parcela do crédito em novembro, quando na verdade era para ser paga em dezembro. Muitas pessoas se queixaram nas redes sociais.

Outros beneficiários reclamaram que não receberam um contrato formal com todas as informações relativas ao empréstimo. A Caixa Econômica afirma que o Ministério da Cidadania é o responsável por receber o valor das parcelas antecipadamente e repassar os valores ao banco.

Algumas pessoas disseram que não fizeram a solicitação do empréstimo consignado, mas que mesmo assim tiveram as parcelas descontadas em suas contas do Auxílio Brasil. Muitas famílias foram pegas de surpresa com o valor descontado antecipadamente. O banco disse ainda que os clientes ao solicitar o crédito recebem um comprovante com os dados da operação.