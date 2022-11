Auxílio Brasil: Pagamentos de novembro começam na próxima quinta (17)

Os pagamentos de novembro do Auxílio Brasil serão iniciados no dia 17, próxima quinta-feira. Deferente do que aconteceu em agosto e outubro, o calendário deste mês não foi antecipado. Como de costume, os depósitos das parcelas mínimas de R$ 600 serão realizados pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o fim do Número de Inscrição Social (NIS).

Calendário de novembro do Auxílio Brasil: Final do NIS Novembro Dezembro 1 17 de novembro 12 de dezembro 2 18 de novembro 13 de dezembro 3 21 de novembro 14 de dezembro 4 22 de novembro 15 de dezembro 5 23 de novembro 16 de dezembro 6 24 de novembro 19 de dezembro 7 25 de novembro 20 de dezembro 8 28 de novembro 21 de dezembro 9 29 de novembro 22 de dezembro 0 30 de novembro 23 de dezembro Vela salientar que o adicional de R$ 200, que eleva o valor mínimo do benefício de R$ 400 para R$ 600, será pago até dezembro. Esse acréscimo consta na PEC chamada Kamikaze, que também viabilizou o aumento o Vale-Gás. Atualmente, o auxílio está contemplando as famílias com um benefício equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. Mas, como o Auxílio Brasil, o pagamento ampliado será realizado apenas até dezembro.

Para quem o Auxílio Brasil é pago?

Podem participar do Auxílio Brasil: Famílias em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Famílias em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Famílias que tenham membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) ;

; Ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ; e

; e Ser selecionado pelo Ministério da Cidadania. Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil: Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber Como consultar o Auxílio Brasil? Por telefone: Central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111 . Pela internet: No aplicativo Auxílio Brasil (disponível para download gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem.

Como sacar o Auxílio Brasil?

Saque no guichê de atendimento: O beneficiário pode se dirigir até uma agência da Caixa e sacar a parcela do Auxílio Brasil no guichê da instituição. Na ocasião, basta apresentar um documento de identificação oficial com foto e solicitar os valores ao atendente.

Saque no caixa eletrônico: Para realizar o saque no caixa eletrônico o beneficiário precisa ter em mãos o cartão do Auxílio Brasil ou do antigo Bolsa Família. Em seguida, basta:

Inserir o cartão no terminal de autoatendimento da Caixa; Digitar a senha e o valor que deseja sacar; Conferir e confirmar a operação; Em seguida, retirar o cartão para finalizar o procedimento.

Também é possível fazer o saque com o cartão nas unidades lotéricas, porém, a tarefa é exclusiva para o titular do benefício. Além disso, é preciso apresentar um documento de identificação oficial com foto.

Saque sem cartão: Embora poucos saibam, o benefício do Auxílio Brasil também pode ser resgatado sem o cartão. Além da movimentação disponível através dos serviços do Caixa Tem, o beneficiário pode gerar um código de saque para realizar o procedimento em um caixa eletrônico, casa lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira os passos a seguir:

Acesse o Caixa Tem; Faça o login com seu CPF e senha dos serviços Caixa; Na tela inicial, toque em “Saque” e digite o valor a ser resgatado; Feito isto, clique em “Gerar código de saque”. Ele tem validade de 1 hora. Anote a sequência número e vá até um caixa eletrônico da Caixa para efetuar o resgate; No terminal, toque no botão “Entrar”; Clique no menu “Saque Auxílio Brasil”; Coloque o número do CPF e clique em “Confirmar”; Digite o código de saque gerado no aplicativo; Informe o valor do saque do Auxílio Brasil e finalize a operação.

Contudo, é importante ressaltar que com o código em mãos o beneficiário pode realizar o saque, também, nas unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.