Auxílio Brasil: Penúltimo pagamento de R$ 600 já tem data marcada; veja o calendário

O Auxílio Brasil terá uma nova rodada de pagamentos neste mês de novembro. O programa social se tornou o maior no quesito valor e pessoas atendidas. Atualmente, ele contempla mais de 21 milhões de famílias brasileiras de baixa renda com parcelas de R$ 600.

Todavia, a previsão é que a partir de janeiro de 2023 o benefício volte ao seu valor tradicional, de R$ 400. Porém, com a eleição do presidente Lula, o futuro do benefício está incerto, uma vez que o candidato planeja recuperar o programa antigo, Bolsa Família.

De todo modo, para ter acesso ao benefício é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), além de se enquadrar em situação de pobreza ou de extrema pobreza, com renda perca capita mensal de até R$ 210 ou de até R$ 105, respectivamente.

A seleção das famílias beneficiárias é feita pelo Ministério da Cidadania com base nos dados informados no CadÚnico. O registro no sistema pode ser realizado em todos os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) do país.

Calendário do Auxílio Brasil

O Governo Federal antecipou o calendário do Auxílio Brasil algumas vezes este ano, a exemplo dos cronogramas de agosto e outubro. No entanto, os repasses costumam ocorrer nos dez últimos dias úteis de cada.

Até o momento, não há informações sobre uma possível antecipação do calendário de novembro, sendo assim, acredita-se que os pagamentos ocorrerão de acordo com as seguintes datas:

Final do NIS Recebe em 1 17 de novembro 2 18 de novembro 3 21 de novembro 4 22 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 25 de novembro 8 28 de novembro 9 29 de novembro 0 30 de novembro

Redução do benefício do Auxílio Brasil

Nos últimos dias estão circulando informações de que a parcela do benefício cairá para R$ 240 a partir de novembro, sem nenhuma explicação. Contudo, cabe salientar que essa informação é falsa, embora esteja baseada em uma possibilidade real. Entenda mais a seguir!

O Ministério da Cidadania autorizou que instituições financeiras oferecessem o crédito consignado para as famílias que fazem parte do Auxílio Brasil. De acordo com as regras do serviço, é possível comprometer até 40% do valor do benefício, ou seja, R$ 160, considerando a parcela tradicional de R$ 400.

Desse modo, quem contratou o empréstimo terá o desconto da dívida diretamente na folha de pagamento do benefício e consequentemente receberá uma mensalidade inferior a esperada. Lembrando que a parcela de R$ 600 do programa está prevista, somente, até o mês de dezembro de 2022.

Em outras palavras, apenas as famílias que contrataram o empréstimo consignado do programa usando o seu benefício como garantia terão descontos no valor. Para as demais beneficiárias, os repasses seguem normalmente com a quantia original.