Auxílio Brasil vai pagar o 13º aos beneficiários?

Apesar do 13º salário do Auxílio Brasil ser uma expectativa para grande parte dos beneficiários, o programa social não deve conceder esse dinheiro para as famílias que integram o programa. “Não está previsto o pagamento de 13º salário para os beneficiários do Auxílio Brasil”, disse o Ministério da Cidadania.



Até o momento, tramita no Senado Federal um Projeto de Lei que prevê a liberação do 13º para mulheres chefes de família. No entanto, de acordo com um relatório do Congresso Nacional, o valor adicional de R$ 600 não deve ser liberado neste ano.

No mês de dezembro, o governo federal deve realizar o pagamento tradicional com o valor mínimo de R$ 600 aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Vale lembrar que no último mês do ano, parte dos beneficiários do Auxílio Brasil também devem receber o Vale-Gás no valor integral do botijão de 13kg de GLP.

Calendário de pagamento de dezembro

Visando auxiliar as famílias nesse final de ano, o pagamento do Auxílio Brasil de dezembro foi antecipado. Isso significa que as famílias devem receber os recursos do programa social do Vale-Gás entre os dias 12 a 23 de dezembro. Veja o calendário de pagamento do último mês de 2022:

NIS final: Data de pagamento 1 12/12 2 13/12 3 14/12 4 15/12 5 16/12 6 19/12 7 20/12 8 21/12 9 22/12 0 23/12

As famílias beneficiadas podem obter informações sobre o Auxílio Brasil ligando na Central de atendimento da Caixa, pelo número de telefone 111 ou pelo aplicativo Caixa Tem. No app, disponível para aparelhos Android e iOS, é possível também movimentar os recursos fazendo transferências ou compras em diversos estabelecimentos comerciais utilizando o cartão de débito virtual.

Vale lembrar que o valor do vale gás é definido a partir da média nacional divulgada mensalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Para receber o benefício também é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Sobre o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa de transferência direta e indireta de renda, destinado a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Atualmente, são consideradas famílias em situação de extrema pobreza aquelas que possuem renda familiar per capita de até R$ 105,00.

As famílias em situação de pobreza devem possuir renda entre R$ 105,00 e R$ 210,00 per capita. Vale ressaltar que as famílias em situação de pobreza só podem receber o Auxílio Brasil, se entre seus membros houver gestantes ou indivíduos com até 21 anos.

Segundo informações disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania, os recursos do Auxílio Brasil podem ser pagos aos seus beneficiários por meio da Poupança Social Digital, Conta Corrente de Depósito à vista, Conta Especial de Depósito à vista ou Conta Contábil (plataforma social do Programa).

Apesar disso, o crédito do Auxílio Brasil só pode ser realizado em conta contábil quando o beneficiário não possuir nenhuma das outras modalidades citadas acima ou optar por receber o valor nessa conta. Mais informações sobre o programa social podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania ou da Caixa Econômica Federal.