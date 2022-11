Auxílio de até R$ 2,2 MIL está sendo liberado para jovens; saiba como receber

Com a finalidade de amparar financeiramente as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade, o Governo Federal disponibiliza diversos programas sociais, como o Auxílio Brasil, por exemplo.

Entretanto, nem todos os benefícios são conhecidos pelas famílias, como o Auxílio Esporte Escolar, que é disponibilizado aos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos que são estudantes e atletas em posição de destaque.

Auxílio Esporte Escolar

O benefício, como mencionado, é disponibilizado aos adolescentes que têm boas performances nas competições esportivas oficias do sistema escolar de jogos brasileiros.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Cidadania para concessão do benefício, o aluno deve ficar, no máximo, na terceira colocação nas competições em que participar.

No entanto, recentemente o governo determinou uma ordem de prioridade para recebimento do benefício. A ordem para concessão do benefício se inicia pelos adolescentes que conseguiram disputar em competições nacionais. Em seguida, poderão receber os valores aqueles que disputaram competições regionais e estaduais e, por fim, aqueles que foram classificados em até terceiro lugar na competição.

Modalidades que aceitam os jogadores para concessão do benefício:

Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE);

Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB);

Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Valor do benefício

O benefício é disponibilizado ao atleta em 12 parcelas de R$ 100, enquanto a família, que deve ser cadastrada no CadÚnico, recebe uma parcela única, no valor de R$ 1 mil, o que totaliza o valor do programa em R$ 2,2 mil.

Programas que aumentam o valor do Auxílio Brasil

De acordo com o Ministério da Cidadania, existem quatro benefícios na “cesta-raiz” do Auxílio Brasil que possibilitam o recebimento de valores extras. Confira abaixo quais são:

Benefício Primeira Infância – A família beneficiária recebe mais R$ 130 por criança de até três anos incompletos;

– A família beneficiária recebe mais R$ 130 por criança de até três anos incompletos; Benefício de Composição Familiar – O valor extra de R$ 65 é disponibilizado pelo governo para ajudar a família que tiver gestantes, lactantes e/ou pessoas com idade entre três e 21 anos incompletos;

– O valor extra de R$ 65 é disponibilizado pelo governo para ajudar a família que tiver gestantes, lactantes e/ou pessoas com idade entre três e 21 anos incompletos; Benefício de Superação da Extrema Pobreza – Esse benefício é calculado de forma que a renda per capita da família supere o valor da linha de extrema pobreza, que é de R$ 105 por membro. Portanto, se o valor pago pelo Auxílio Brasil dividido pelo número de pessoas da família der menos que R$ 105, a família recebe um valor extra de R$ 25.

– Esse benefício é calculado de forma que a renda per capita da família supere o valor da linha de extrema pobreza, que é de R$ 105 por membro. Portanto, se o valor pago pelo Auxílio Brasil dividido pelo número de pessoas da família der menos que R$ 105, a família recebe um valor extra de R$ 25. Benefício Compensatório de Transição – Recebem esse benefício as famílias que recebem do Auxílio Brasil um valor inferior comparado ao que recebiam do Bolsa Família.

Além dos programas citados acima, o governo disponibiliza valores extras por meio de outros benefícios, que são:

Bolsa de Iniciação Científica Junior – O programa é pago aos estudantes integrantes de famílias beneficiárias do Auxílio que tenham se destacado em competições acadêmicas e científicas. O governo disponibiliza 12 parcelas de R$ 100 ao estudante, mais o valor de R$ 1.000 pago à família;

O programa é pago aos estudantes integrantes de famílias beneficiárias do Auxílio que tenham se destacado em competições acadêmicas e científicas. O governo disponibiliza 12 parcelas de R$ 100 ao estudante, mais o valor de R$ 1.000 pago à família; Auxílio Inclusão Produtiva Rural – O programa é destinado às pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade em zona rural, sem condições financeiras de investirem em pequenas produções. O governo libera parcelas mensais no valor de R$ 200 a apenas um membro da família.

De acordo com o Ministério da Cidadania, é possível que o beneficiário do Auxílio Brasil receba todos esses benefícios, desde que se enquadre nos critérios de todos eles.