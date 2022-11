Auxílio de novembro começa hoje. Veja quem pode receber

O Governo Federal realiza nesta semana um total de cinco pagamentos de mais uma rodada do Auxílio Brasil. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 3. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta das pessoas deste grupo desde as primeiras horas desta manhã.

Para este mês de novembro, o Ministério da Cidadania decidiu não antecipar o calendário de pagamentos do benefício. Antes das eleições, o Ministro Ronaldo Vieira Bento chegou a dizer que anteciparia os repasses dos meses de novembro e dezembro. Contudo, ele não cumpriu a promessa e manteve as datas regulares.

De toda forma, segue valendo neste mês de novembro a ideia de que as liberações devem acontecer de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada cidadão.

Nesta semana, recebem o benefício cinco grupos no total (NIS final 3 a 7). Para saber qual é o dia do seu recebimento, basta conferir no calendário qual é a data que o seu grupo tem o agendamento da liberação. Confira abaixo:

17 de novembro: Usuários com NIS final 1

18 de novembro: Usuários com NIS final 2

21 de novembro: Usuários com NIS final 3

22 de novembro: Usuários com NIS final 4

23 de novembro: Usuários com NIS final 5

24 de novembro: Usuários com NIS final 6

25 de novembro: Usuários com NIS final 7

28 de novembro: Usuários com NIS final 8

29 de novembro: Usuários com NIS final 9

30 de novembro: Usuários com NIS final 0

Dados

Embora o pagamento do Auxílio Brasil deste mês de novembro tenha sido iniciado hoje, o fato é que o Ministério da Cidadania ainda não divulgou oficialmente o número de usuários que estão aptos ao recebimento da quantia. Em outubro, pouco mais de 21 milhões de brasileiros receberam o saldo.

Independente do número de usuários que receberão o dinheiro neste mês de novembro, o fato é que todos eles terão o direito de receber ao menos R$ 600. Esta é uma regra que está valendo desde o último mês de agosto, e que seguirá tendo validade até dezembro pelo menos.

Para o próximo ano, ainda não há uma confirmação sobre o que vai acontecer com o programa social. No dia 16 de novembro, o governo de transição entregou uma PEC ao Congresso indicando que o valor precisa ser mantido em 2023, mas os parlamentares ainda precisam aprovar o texto.

Quem pode receber o Auxílio?

Para ter direito ao Auxílio Brasil do Governo Federal é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante ter uma renda per capita que não ultrapasse a marca dos R$ 210 por família.

Não existe uma espécie de inscrição direta para o Auxílio Brasil. Ao se inscrever no Cadúnico, o sistema do Ministério da Cidadania identifica quem são as pessoas que precisam do dinheiro e insere estas famílias automaticamente no programa social.

Vale-gás

Neste mês de novembro, não há previsão de pagamentos do programa vale-gás nacional. Como se trata de um benefício de caráter bimestral, ele é pago sempre a cada dois meses, de modo que a próxima liberação está marcada para dezembro.