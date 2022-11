Auxílio de R$ 712 em dezembro; veja quem receberá

Beneficiários do Auxílio Brasil e do Vale-Gás receberão os benefícios em conjunto em dezembro. A estimativa é que as famílias contempladas recebam R$ 712.

Em dezembro, famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade receberão um auxílio de R$ 712. O valor se refere aos benefícios do Auxílio Brasil e Vale-Gás, que serão pagos como cota única no próximo mês. Desse modo, as famílias contempladas por ambos os programas receberão um abono maior.

Atualmente, o pagamento do Auxílio Brasil corresponde a um valor mínimo de R$ 600. Já o Vale-Gás, corresponde a 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg. Contudo, as duas iniciativas foram ampliadas pela PEC Kamikaze, aprovada no final do mês de julho e com vigência até dezembro deste ano.

Critérios para receber o Auxílio Brasil

Podem participar do Auxílio Brasil famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que correspondem aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

A princípio, há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber.

Critérios para receber o Vale-Gás

Para ter acesso ao benefício é necessário corresponder aos seguintes requisitos:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606);

) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606); Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social;

da assistência social; Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Para consultar as informações sobre os programas sociais, entre em contato pelo telefone 121, do Ministério da Cidadania, ou acesse o aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS).

Calendário de pagamento

O Vale-Gás é um benefício pago bimestralmente, e o seu próximo repasse está previsto para acontecer no mês de dezembro. Já o Auxílio Brasil, é pago mensalmente. A distribuição dos benefícios ocorre de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) do cidadão.

O Ministério da Cidadania já adiantou que não haverá antecipação das datas em dezembro, mantendo o calendário tradicional de pagamentos do Auxílio Brasil. Confira a seguir:

Final do NIS 1: 12 de dezembro de 2022;

Final do NIS 2: 13 de dezembro de 2022;

Final do NIS 3: 14 de dezembro de 2022;

Final do NIS 4: 15 de dezembro de 2022;

Final do NIS 5: 16 de dezembro de 2022;

Final do NIS 6: 19 de dezembro de 2022;

Final do NIS 7: 20 de dezembro de 2022;

Final do NIS 8: 21 de dezembro de 2022;

Final do NIS 9: 22 de dezembro de 2022;

Final do NIS 0: 23 de dezembro de 2022.