Auxílio de R$ 712 será liberado em dezembro; confira calendário oficial

O Vale-Gás voltará a ser pago no próximo mês, junto ao calendário de pagamentos do Auxílio Brasil. Portanto, durante os repasses, os beneficiários poderão acumular ambos valores. No entanto, é de extrema importância que os cidadãos atendam aos requisitos necessários para concessão dos benefícios.

Trata-se, das liberações do Auxílio Brasil e Vale-Gás no mês dezembro. Conforme o calendário oficial, a liberação varia conforme o número final do benefício.

Valores de dezembro:

Auxílio Brasil : R$600,00

: R$600,00 Vale-Gás : R$112,00

: R$112,00 Total: R$712,00

Quais os valores dos Auxílios?

O Auxílio Brasil segue com o valor de R$ 600 até dezembro deste ano. Já o Vale-Gás, que é pago bimestralmente, está sendo liberado no valor de R$ 112. De acordo com a Caixa, cerca de 6 milhões de cidadãos recebem o valor.

Próximo pagamento do Vale-Gás

Inicialmente, a apuração dos preços do gás de cozinha é realizada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). A agência divulga mensalmente o valor da média dos seis meses anteriores referentes ao preço nacional do botijão de 13kg de GLP e, a partir disso, o valor do benefício é definido.

É importante salientar que o pagamento do Vale-Gás é liberado a cada 2 meses, com um valor que corresponde a 50% do preço médio nacional do botijão de gás. Entretanto, atualmente o benefício está sendo liberado em dobro, no valor de R$ 112,00.

Os repasses do benefício ocorrem juntamente com os pagamentos do Auxílio Brasil. Além disso, o cronograma é definido de acordo com Número de Identificação Social (NIS). Portanto, confira o calendário de pagamentos de dezembro.

Calendário do Auxílio Brasil e Vale-Gás – dezembro

Primeiramente, como já mencionado, no mês de dezembro, parte dos beneficiários do Auxílio Brasil poderão receber o valor de até R$ 712,00, visto que o Vale-Gás também será disponibilizado, junto ao calendário do auxílio. Portanto, confira quais são as datas de pagamento:

NIS final 1 – 12 de dezembro;

NIS final 2 – 13 de dezembro;

NIS final 3 – 14 de dezembro

NIS final 4 – 15 de dezembro;

NIS final 5 – 16 de dezembro;

NIS final 6 – 19 de dezembro;

NIS final 7 – 20 de dezembro;

NIS final 8 – 21 de dezembro;

NIS final 9 – 22 de dezembro;

NIS final 0 – 23 de dezembro.

Quem pode receber o Vale-Gás?

O vale-gás nacional é destinado à família que possui uma renda per capita de até meio salário mínimo. Considerando os dados oficiais deste ano de 2022, o valor máximo é de R$ 606. Portanto, quem recebe acima deste nível, não será considerado.

Além disso, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico ou ao menos ser usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Lembrando que, de acordo com o projeto do benefício, as mulheres que tenham sofrido algum nível de violência doméstica, e que estejam sob medida protetiva da polícia, também têm direito ao recebimento do saldo.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Podem receber o Auxílio Brasil:

Pessoas cadastradas no CadÚnico ;

; Pessoas em situação de extrema pobreza, com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105;

Pessoas em situação de pobreza, com renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210;

Pessoas que têm emprego formal e a renda ultrapassa a linha de pobreza, mas podem receber o Auxílio por até dois anos, desde que a renda familiar mensal não ultrapasse R$ 252 por pessoa.