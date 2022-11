Auxílio de R$606 é liberado para ESTE grupo; veja como sacar

Atualmente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) libera de um novo auxílio de R$600. Trata-se do auxílio-inclusão, benefício que é regularizado pelo Governo com o objetivo de ajudar aos cidadãos com deficiência que já receberam ou ainda recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Atualmente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) libera de um novo auxílio de R$600. Trata-se do auxílio-inclusão, benefício que é regularizado pelo Governo com o objetivo de ajudar aos cidadãos com deficiência que já receberam ou ainda recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A finalidade é disponibilizar um abono de meio salário mínimo (R$ 606 em 2022) para esses beneficiários caso encontrem um emprego com carteira assinada. Como receber o auxílio de R$606 O auxílio-inclusão de R$ 606 pode ser solicitado por pessoas com deficiência que recebem o BPC e trabalham com carteira assinada. Ainda, o pagamento pode ser disponibilizado para quem estava recebendo o BPC nos últimos cinco anos. Os beneficiários receberão os valores através do INSS. No entanto, para isso, elas devem cumprir os seguintes requisitos: Comprovar a deficiência por meio de laudo;

Ter o nome fora dos órgãos de proteção ao crédito;

Ter recebido o BPC nos últimos cinco anos ou ter tido o benefício suspenso durante o mesmo período;

Compor família que recebe até dois salários mínimos por pessoa;

Estar inscrito no Regime Geral de Previdência Social ou vinculados à previdência municipal/estadual e ter uma atividade remunerada;

O benefício pode ser solicitado pelo site ou aplicativo Meu INSS. Há também a possibilidade de ligar para a central de atendimento 135 (disponível de segunda à sábado, das 07h às 22h) para realizar o procedimento. Para quem for realizar a solicitação pelo aplicativo, basta: Baixar o aplicativo Meu INSS e fazer o login na plataforma; Em seguida, você deve selecionar a opção "Novo Pedido"; Feito isso, digite o nome do serviço ou benefício que deseja ter acesso; Na tela vai aparecer uma lista, você deverá clicar na opção "serviço" ou "benefício"; Na sequência um texto aparecerá para que você leia. Depois de ler informe seus dados e clique em "avançar". Cabe salientar que o resultado do pedido pode ser acompanhado pelo próprio aplicativo Meu INSS, na opção "Consultar pedidos". O INSS tem um prazo de 30 dias úteis para retornar com a resposta do pedido.