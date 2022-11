AUXÍLIO EMERGENCIAL: 2º lote da parcela retroativa terá liberação HOJE (03/11)?

Já perto de findar o ano, muitos brasileiros ainda buscam informações sobre a parcela retroativa do Auxílio Emergencial. Muitas pessoas ainda podem receber um benefício que pode variar de R$ 600 a R$ 3.000.

Embora o programa tenha sido encerrado em outubro do ano passado, milhões de brasileiros ainda têm direito ao auxílio. Em janeiro deste ano, foram efetuados pagamentos a um grupo específico de beneficiários.

Auxílio Emergencial 2022

Os pagamentos desse lote retroativo se referem as parcelas dobradas (R$ 1.200) liberadas entre abril e agosto de 2020, que deveriam ter sido repassadas aos pais solteiros chefes de família monoparentais. Desse modo, o valor pode chegar até R$ 3 mil.

Para saber se você tem direito aos valores, basta informar o CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe no portal gov.br. Na sequência, aparecerá uma tela com os dados de todas as etapas do processamento do benefício na Dataprev.

Quem tem direito ao Auxílio Emergencial retroativo?

Para ter direito, será preciso cumprir os seguintes requisitos:

Estar inscrito no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020;

até o dia 2 de abril de 2020; Não possuir cônjuge ou companheira;

Ter efetuado o cadastro do benefício através das plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020, prazo final para ter feito a inscrição no programa;

Estar cadastrado como “Responsável Familiar”;

Ter recebido cota simples do benefício;

Ter na família pessoas menores de 18 anos de idade.

Como consultar o Auxílio Emergencial retroativo?

O procedimento é similar ao realizado quando o programa ainda estava em vigência. A única diferença é que agora o acesso será pelo portal Gov.br. Confira o passo a passo:

Acesse o site da Dataprev, com o login do Gov.br; Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF); Com o seu nome completo; e Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida); Coloque sua data de nascimento no campo solicitado; Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano; Clique em “ENVIAR”.

Também é possível realizar a consulta por telefone, através do número 111, da Caixa Econômica Federal (CEF).

Parcela retroativa do Auxílio Emergencial

A Caixa Econômica liberou no dia 13 de janeiro, o primeiro lote dos valores retroativos para os pais solteiros. Na ocasião, cerca de 823,4 mil pessoas foram contempladas. No entanto, de acordo com o Ministério da Cidadania, o número de beneficiários aptos a receber os recursos é de 1,3 milhão. Portanto, a expectativa é que haja uma nova rodada de pagamentos, contudo, é quase impossível que isso ocorra ainda este ano.