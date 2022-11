A empresa Avantia é especializada em soluções tecnológicas para as áreas de segurança eletrônica e infra de TI. A companhia atua no mercado de trabalho há mais de 20 anos e oferece soluções inovadoras para as empresas. Hoje, a Avantia abriu novas oportunidades de emprego pelo país. Confira.

Avantia abre vagas de emprego pelo Brasil

O objetivo da empresa, desde a sua criação, sempre foi entregar qualidade de vida para as pessoas através do atendimento e otimizar a segurança no ambiente de trabalho. Seus produtos desenvolvidos no centro de desenvolvimento e inovação atende clientes de vários setores, seja ele público ou privado.

Avantia é uma empresa brasileira que cresce cada dia mais, e junto dela cresce as oportunidades de emprego. As vagas, a seguir, são para aqueles que procuram inovar e transformar o mercado de trabalho, em busca do seu crescimento profissional. Confira os cargos disponíveis.

Técnico Eletrotécnico – São Paulo

Auxiliar de Engenharia – Pernambuco

Supervisor de CFTV – Recife/PE;

Auxiliar de Suprimentos – Recife/PE;

Eletricista – Recife/PE;

Operador de CFTV – Recife/PE;

Auxiliar de Suprimento – Barueri/SP;

Analista de sistemas – Recife/PE;

Estagiário – Barueri/SP;

Eletricista – Fortaleza/CE;

Auxiliar Técnico – Bahia

Jovem Aprendiz – São Paulo.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse nas vagas divulgadas, podem seguir as orientações no site 123 empregos, selecionar a vaga desejada e encaminhar um currículo para análise. A empresa está buscando novos talentos para complementar o sucesso e o crescimento de suas atividades.

