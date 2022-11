Avenida Paralela, em Salvador, tem nova sinalização de fluxo

Foto: Jefferson Peixoto / Secom

Uma das vias de maior fluxo de veículos de Salvador, a Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, ganhou uma nova sinalização de fluxo no final da vida, no sentido Centro.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), próximo à antiga Grande Bahia, há uma confluência de fluxos veiculares. Com isso, para facilitar o tráfego, agora cada faixa de circulação está pintada com cor e número específicos conforme indicados pelas placas.

No caso da Paralela, o trecho onde está localizada a sinalização permite que os veículos sigam para locais como BR-324, shoppings, avenidas Garibaldi e Tancredo Neves e bairros como Itaigara, Brotas e Rio Vermelho. Portanto, a depender do destino, os condutores são orientados a circularem pelas faixas apontadas pelas sinalizações.

Segundo a prefeitura, há estudos em andamento para implantação da sinalização em outros locais com trechos de confluência de fluxos como, por exemplo, a Avenida ACM, na região do Parque da Cidade, e do Cidade Jardim, locais que tiveram o desenho viário modificado recentemente com a implantação do BRT.

