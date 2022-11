Avião monomotor faz pouso de emergência no mar em Santa Catarina

Foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Uma aeronave monomotor realizou um pouso de emergência no Litoral Norte catarinense nesta quinta-feira (17), na Praia de Navegantes. O Corpo de Bombeiros Militar havia dois tripulantes à bordo que não sofreram lesões.

De acordo com o g1, os socorristas informaram que o avião pousou na água, próximo à areia. Banhistas que estavam no local quebraram o vidro da aeronave, pois havia risco de entrar água cabine e os tripulantes se afogarem no local.

Ainda segundo o g1, depois do acidente, o avião foi levado para a areia e os bombeiros fizeram o atendimento aos tripulantes. Pelas informações da corporação, o monomotor apresentou um problema, enquanto o piloto teria tentado pousar na orla.

