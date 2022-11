Baco Exu do Blues anuncia turnê na Europa

Foto: Roncca

O iBahia descobriu com exclusividade que o talento de Baco Exu do Blues vai atravessar o oceano pela 1ª vez. O baiano vai estrelar uma turnê do aclamado álbum “Quantas Vezes Você Já Foi Amado?” na Europa a partir de abril do ano que vem.

Os shows acontecem em Portugal, Inglaterra, Holanda, Espanha, Alemanha e Irlanda. “Minha vontade sempre foi que minha música chegasse em todos os cantos do mundo, e esta etapa das primeiras apresentações na Europa serão de extrema importância para o caminho que quero trilhar”, afirma o artista baiano.

Vale destacar que o álbum “Quantas Vezes Você Já Foi Amado” foi nomeado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. O disco conta com as participações de Gal Costa, Vinícius de Moraes (em Samples), Gloria Groove e Muse Maya.

Veja a agenda de apresentações da turnê abaixo:

14/04 – Paris – França

15/04 – Londres – Inglaterra

16/04 – Amsterdam – Holanda

18/04 – Barcelona – Espanha

19/04 – Berlim – Alemanha

20/04 – Dublin – Irlanda

22/04 – Porto – Portugal

24/04 – Lisboa – Portugal

