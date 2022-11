Bahia bate o CRB por 2 a 1 e volta à Série A

Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Bahia está de volta à Série A. O tricolor baiano bateu o CRB por 2 a 1 neste domingo (06), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Daniel e Lucas Mugni marcaram os gols do esquadrão de aço. Emerson Negueba diminuiu para o time da casa.

O esquadrão de aço terminou a campanha da série B com 62 pontos, mesmo número do Vasco, quarto colocado. As duas equipes que completam o G4 são o campeão Cruzeiro (75) e o 2º colocado Grêmio (65).

Vale destacar que o time baiano foi o único a estar dentro do G4 em todas as 38 rodadas da série B.

🙌🏽 Esquadrão vence CRB numa Maceió invadida por tricolores (2 a 1), gols de Daniel e Mugni, e confirma o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro na 3º posição, com 62 pontos. Time foi o único a estar no G4 em todas as 38 rodadas. #BBMP

