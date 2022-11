Bahia finaliza ano entre as 10 maiores médias de público do país

Foto: Arquivo pessoal

O Bahia finalizou o ano entre as 10 maiores médias de público do país dos times das séries A, B, C e D. De acordo com o ranking atualizado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o tricolor baiano ocupa atualmente a 7ª colocação.

O esquadrão de aço perde para o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo. A média de publico do Bahia foi de 31.952 mil pessoas.

Foto: Arquivo pessoal

Acesso ameaçado

O Bahia chegou na última rodada da Série B com o acesso ameaçado. Para voltar à elite do futebol nacional, o tricolor baiano precisa vencer ou empatar contra o CRB, no próximo domingo (6), às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Para a partida, o técnico Eduardo Barroca terá o retorno do meia Daniel. O lateral-direito Marcinho ficará de fora do time. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. O camisa 13, André, entrará em ação.

