Bahia pode subir com segunda menor pontuação da história

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia

O acesso poderia ter vindo antes, mas diante dos tropeços em casa – dois empates contra o Vila Nova e o Guarani -, o Bahia só vai resolver a situação na Série B na última rodada. A classificação para a primeira divisão por vir mesmo com uma derrota, o que faria o Bahia subir com a segunda menor pontuação da história da competição.

Na rodada final, além do Bahia, que tem 59 pontos, Vasco, Ituano e Sport disputarão as duas vagas restantes. A depender dos resultados, os dois times que subirem podem terminar com 59 pontos e 16 vitórias.

O posto de menor pontuação que garantiu o acesso à Série A é o do Vitória, em 2007, com 59 pontos. Para subir sem pontuar, o Bahia tem que torcer para o Sport não vencer o Vila Nova. Se o Rubro-negro vencer, não pode tirar uma diferença de sete gols de saldo em relação ao time baiano.

60 pontos

Outros cenários, estes mais prováveis, são de times subindo com 60 pontos, marca que garante o acesso nesta edição. Bahia e Vasco, que tem 59 pontos, sobem com o empate, sem depender de outros jogos. O Ituano, que está com 57, também conseguirá o acesso se vencer e chegar aos 60 pontos, ultrapassando o cruz-maltino, adversário que enfrenta no confronto direto.

Cenários do Bahia

Bahia vencer o CRB;

Bahia empatar com o CRB;

Sport não vencer o Vila Nova.

Cenário 1

Bahia perde para o CRB e o Sport vence o Vila Nova de forma que tire uma diferença de sete gols de saldo em relação ao Bahia.

Cenário 2

Bahia perde para o CRB e Ituano vence o Vasco de forma que o saldo de gols do Tricolor ao fim da rodada seja igual ou inferior ao do time carioca.

Ex: CRB 3 x 0 Bahia; Ituano 1 x 0 Vasco.

