Bahia prorroga prazo de inscrição para concurso de soldados

Foto: Reprodução

O Governo do Estado divulgou hoje a prorrogação do prazo de inscrições para o concurso de soldado da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros. São oferecidas duas mil vagas para a PM e 500 para os bombeiros. As inscrições podem ser feitas on-line até o dia 16 de novembro.

É importante lembrar que para se candidatar é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 90. Além disso, os interessados devem possuir 2º grau completo ou formação técnica profissionalizante de nível médio.

O concurso oferece vagas para soldado da PM em Salvador e Região Metropolitana, bem como oito cidades do interior do estado. No caso das vagas para o Corpo de Bombeiros, as vagas estão distribuídas entre as cidades de Itabuna, Porto Seguro, Itaberaba, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Barreiras, entre outras cidades do interior baiano.

Dentre o total de vagas disponibilizadas, 30% são dedicadas aos candidatos negros (preto/pardo) que façam a autodeclaração no momento da inscrição. O cronograma do processo seletivo determina que as provas objetivas aconteçam no dia 22 de novembro. Mais detalhes podem ser acessados através do edital do concurso.

