Bahia recebe 100 mil doses da Astrazeneca e 248 mil da Pfizer

A Bahia recebeu 100 mil doses da vacina Oxford Astrazeneca no sábado (19) e mais 248 mil da Pfizer no domingo (20). A informação foi passada pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) nesta segunda-feira (21).

As doses da Pfizer serão utilizadas para adultos (198 mil) e para crianças (50 mil). No entanto, a vacina da Coronavac acabou no estado na última semana e a previsão é de chegada de novas doses na terça (22).

Com a reposição, a secretaria destaca que há imunizante suficiente para atender quem precisa completar o esquema vacinal e também para quem ainda não iniciou a vacinação.

Em Salvador, mais de 76 mil pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19. Dessas pessoas, 34.304 são crianças com idades entre 3 e 4 anos. Na Na faixa etária entre 5 e 11 anos, o número é um pouco menor, 24.347. A partir dos 12 anos, 17.883 pessoas não iniciaram o ciclo vacinal.

Diante do aumento do número de casos da doença, a prefeitura de Salvador realizou um mutirão de vacinação no sábado (19). Das mais de 10 mil pessoas que atualizaram o esquema vacinal naquele momento, 600 tomaram a primeira dose.

