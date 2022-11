Bahia registra 2.988 casos de Covid-19 e 5 óbitos em uma semana

Foto: Jefferson Peixoto / Secom

A Bahia fechou a semana de 13 a 19 de novembro com 2.988 novos casos de Covid-19, um aumento de 195,3% em relação ao período anterior e 5 óbitos. A média de casos ativos é de 1.260, que também apresentou alta de 51,2% em relação a semana epidemiológica anterior.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), nesta segunda-feira (21), os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no estado é de 47% para leitos adultos e 45% para pediátricos.

Em relação a vacinação, a Bahia contabiliza 11.732.254 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.893.261 com a segunda dose ou dose única, 7.513.787 com a dose de reforço e 2.585.251 com o segundo reforço. Veja o esquema de vacinação em Salvador, nesta terça-feira (22), aqui.

Do público de 5 a 11 anos, 1.068.197 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 748.053 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 62.942 tomaram a primeira dose e 21.676 já tomaram a segunda dose.

Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence. Os dados estão sendo atualizado pelas Sesab toda segunda-feira, decisão adotada desde outubro.

“A decisão foi tomada “diante de um cenário sustentado de redução de casos confirmados, casos ativos e óbitos da Covid-19 no estado, assim como o avanço da vacinação contra a doença e a declaração pelo Ministério da Saúde no dia 22 de abril de 2022 do encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)”.

