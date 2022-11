Bahia segue com rodovias liberadas e monitoramento

Foto: Divulgação/SSP

A Bahia segue com as rodovias liberadas após protestos bolsonaristas que fecharam estradas em atos antidemocráticos após o resultado das eleições no último domingo (30).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as estradas seguem sendo monitoradas por forças estaduais das polícias militar, civil e técnica, além do corpo de bombeiros.

Ainda segundo a SSP, unidade especializadas e territoriais foram enviadas para todas as regiões do estado, após determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.

Em relatório do órgão, foi informado que alguns manifesrantes foram conduzidos para prestar esclarecimentos por causa dos protestos. Em Jequié, um homem que conclamava a presença de moradores às margens da BR-116, foi conduzido por PMs, após publicação de um vídeo nas redes sociais.

Em Luís Eduardo Magalhães, um empresário que bancava a montagem de uma cobertura para manifestantes, desistiu do ato com a chegada de policiais civil. O homem recolheu o material, foi ouvido e liberado.

Segundo o último boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta quinta-feira (3) às 6h30, as ações realizadas em conjunto com a Polícia Militar já resultaram em 33 desobstruções em seis diferentes rodovias do estado.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.