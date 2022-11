Bahia tem 5 mortes e mais de mil casos de Covid-19 em 1 semana

Foto: Otávio Santos/Secom

A Bahia registrou na última semana 5 mortes e 1.012 novos casos de Covid-19, segundo dados divulgados pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) nesta segunda-feira (14).

De acordo com a pasta, cerca de 833 casos estavam ativos, entre 6 e 12 de novembro, período em que os números foram contabilizados.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde.

As mudanças na divulgação dos resultados foram anunciados na última semana. Segundo a Sesab, a decisão foi tomada diante do cenário de estabilidade de casos confirmados, casos ativos e óbitos, assim como do avanço da vacinação contra a doença e a declaração do encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

Com isso, os dados passaram a ser atualizados toda segunda-feira. Em nota, a pasta informou que a alteração não compromete a ação da vigilância à saúde no monitoramento da doença.

As informações de imunização contra a Covid-19 continuarão sendo disponibilizadas no Painel de Vacinação, no site da Sesab.

