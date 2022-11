Foto: Reprodução / TV Santa Cruz

A Bahia tem cinco cidades em situação de emergência devido as fortes chuvas que atingem o estado desde a última semana. Ao todo, 227 pessoas estão desabrigadas e 3564 estão desalojadas. A informação foi divulgada pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec).

De acordo com a pasta, o número total de atingidos chega 31.806 pessoas. Os números correspondem às ocorrências registradas em 21 municípios afetados.

As cidades em situação de emergência são: Prado, Baixa Grande, Itabuna, Santa Cruz Cabrália, Wenceslau Guimarães.

A cidade com maior registro de chuva nesta terça-feira (29) foi Ibotirama, no oeste da Bahia, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Defesa Civil da Bahia informou que uma equipe técnica foi deslocada para vistoriar Itamaraju, Prado e Teixeira de Freitas, com o objetivo de fazer o levantamento preliminar das informações e demandas locais, fornecendo suporte e desenvolvendo ações de resposta imediata.

